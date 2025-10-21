강원관광재단, '운탄고도1330 축제' 영월서 성료…김삿갓 문화제 연계 '호응'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

와인 족욕 체험 등 지역 관광자원 활용

강원관광재단(대표이사 최성현)이 주관한 '운탄고도1330 테마 트레일 축제(페스티벌)(영월 편)'이 지난 18일 개최됐다. 참가자들이 과거 석탄을 운반하던 운탄고도 2·3길을 체험하며 영월의 역사와 자연경관을 감상했다.

강원관광재단이 주관한 '운탄고도1330 테마 트레일 축제(페스티벌)(영월 편)'을 지난 18일 진행하고 있다. 강원관광재단 제공

행사 당일 참가자들은 김삿갓아리랑장터에 집결하여 운탄고도 2·3길을 완주했다. 단풍이 절정에 이른 강원 남부지역의 자연경관 속에서 광부들이 다니던 길을 걸으며 폐광지역 유적지를 따라 변화된 지역의 모습을 직접 확인했다.

트레킹 종료 후에는 제28회 김삿갓 문화제 현장으로 이동하여 전통 공연, 체험 프로그램, 지역 먹거리를 즐겼다. 이번 행사는 트레킹과 지역 축제를 함께 경험할 수 있도록 기획됐다.

특히 이번 영월 편에서는 선착순 참가자를 대상으로 예밀 와인 힐링센터에서의 와인 족욕 힐링체험 프로그램을 운영해 참가자들의 피로 회복을 돕기도 했다.

강원관광재단은 '2025-2026 강원 방문의 해'를 앞두고 지역별 특색을 담은 다채로운 행사를 이어갈 계획이다. 다음 행사는 11월 1일 정선 하이원리조트 마운틴광장에서 강원랜드와 함께 진행된다.





강원관광재단이 주관한 '운탄고도1330 테마 트레일 축제(페스티벌)(영월 편)' 참가자들이 지난 18일 기념촬영을 하고 있다. 강원관광재단 제공

최성현 강원관광재단 대표이사는 "운탄고도1330이 지역의 역사와 문화를 잇는 관광콘텐츠로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 지역 특색을 살린 행사들을 지속적으로 개발하여 강원특별자치도의 관광 가치를 높여 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

