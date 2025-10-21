위성락 국가안보실장, NATO 사무차장과 면담…"한-NATO 파트너십 더욱 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NATO 사무차장, 방산 분야 협력 강화 필요성 강조 "적극 지원하겠다"

한반도 정세·우크라이나 전쟁 평가도 공유

위성락 국가안보실장이 20일 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025' 참석차 방한 중인 라드밀라 셰케린스카 북대서양조약기구(NATO) 사무차장과 면담했다고 대통령실이 21일 밝혔다.

위 실장은 지난 7월 이재명 대통령과 마크 루터 NATO 사무총장 간 통화를 한 이후 지난 9월 NATO 군사위원장의 방한, 셰케린스카 사무차장의 방한 등 양측 간 고위급 교류가 활발히 이뤄지고 있는 점과 '한-NATO 방산협의체' 첫 회의가 지난 9월 벨기에 브뤼셀에서 성공적으로 개최된 점을 평가했다.

위 실장은 또한 유럽·대서양지역과 인도·태평양지역의 안보가 긴밀히 연계되고 있는 상황에서 우리 정부가 한-NATO 파트너십을 더욱 강화해 나가고자 한다고 했다.

이에 셰케린스카 사무차장은 공감을 표하는 한편 한-NATO 파트너십을 지속 심화해 나가기를 희망한다고 답변했다. 특히 방산 분야에서 협력 강화 필요성을 강조하며 이를 적극 지원하겠다고 했다.





아울러 이번 면담 자리에서 위 실장과 셰케린스카 사무차장은 최근 한반도 정세와 우크라이나 전쟁에 대한 평가를 공유하고, 글로벌 복합위기 속에서 한-NATO 간 정보 공유 확대 등을 통해 호혜적인 협력을 강화해 나가기로 하는 한편 앞으로도 한-NATO 파트너십 심화를 위해 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

