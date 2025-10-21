"축제와 레저의 만남" 춘천 닭갈비막국수축제 연계 '레저하고 캠핑가자 인(IN) 춘천' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청평사국민여가캠핑장서 열려

요리경연대회·버스킹 공연 펼쳐

강원도 춘천시청(시장 육동한, 이하 춘천시)과 강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)이 주최한 레저하고 캠핑가자 인(IN) 춘천 프로그램이 지난 17일부터 19일까지 춘천 청평사 국민여가 캠핑장에서 성황리에 개최됐다. 이번 행사에는 총 120여 명의 참가자가 참여해 캠핑과 킹카누 등 다채로운 레저 체험을 즐겼다.

호수문화관광권 '레저하고 캠핑가자 인(IN) 춘천' 행사 모습. 강원관광재단 제공

AD

본 프로그램은 춘천의 대표 축제인 '닭갈비막국수축제' 기간에 맞춰 진행되어 참가자 전원에게 닭갈비 및 막국수 할인권이 제공됐다. 참가자들은 캠핑 요리 경연 대회에 참가하고, 가을밤의 버스킹 공연을 감상하며 프로그램을 즐겼다.

또한 한국환경공단 강원환경본부와 함께 환경·사회·투명(ESG) 캠페인의 일환으로 '가치순환 함께 나눔' 이벤트를 운영해 사용하지 않거나 고장난 소형 가전을 수거하고 친환경 세정세트를 제공함으로써 지속 가능한 캠핑 문화 확산에 기여했다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "축제와 연계한 프로그램 운영은 지역경제 활성화에 큰 도움이 된다"며 "많은 방문객이 춘천을 찾고, 캠핑과 레저뿐만 아니라 춘천의 다양한 매력을 함께 느껴보셨길 바란다"고 전했다.





AD

다음 레저하고 캠핑가자 프로그램은 홍천(홍천강 오토캠핑장), 양구(인문학마을 캠핑장)에서 순차적으로 운영될 예정이다. 자세한 일정 및 참가 신청은 강원관광재단 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>