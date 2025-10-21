부산대기술지주 자회사 아크, NH투자증권과 손잡고 코스닥 상장 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 기반 만성질환 진단 플랫폼 ‘위스키’ 앞세워 정밀의료 시장 공략

AI 정밀 헬스케어 기업인 부산대학교 기술지주 자회사 '아크'(ARK, 대표 김형회·부산대 의학과 교수)가 만성질환 합병증 조기 스크리닝 플랫폼을 앞세워 코스닥 상장 절차에 본격 착수했다.

부산대학교기술지주(대표 강정은)는 21일 아크가 NH투자증권과 '기술특례상장' 주관사 계약을 체결했다고 전했다.

이번 계약으로 아크는 기술평가를 통한 상장을 추진하게 되며, 서류심사와 실사, 투자자 대상 IR 등 IPO(기업공개) 절차에 돌입한다.

기술특례상장은 기업이 보유한 기술력과 성장성을 전문기관의 평가를 통해 입증받아 상장하는 제도다. 아크는 AI 기반 만성질환 관리 기술력을 중심으로 의료 현장성과 산업 확장성, 상장 요건을 모두 충족했다는 평가를 받으며 '정밀 의료 혁신 기업'으로의 본격 도약을 예고했다.

아크의 핵심 솔루션인 'WISKY(위스키)'는 식약처 3등급 허가와 혁신의료기기 지정을 받은 인공지능 기반 망막 진단기술이다. 단 한 장의 망막 사진만으로 황반변성·당뇨망막병증·녹내장 등 3대 실명질환의 위험 신호를 조기 감지할 수 있다. 여기에 심장·신장 질환 예측 솔루션 'OREUM(오름)'과 전용 안저카메라 'OPTiNA Genesis'를 결합해 정밀 진단 헬스케어 플랫폼을 완성했다.

최근 고령화와 생활습관 변화로 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 만성질환이 급증하면서 국가 차원의 의료비 부담이 커지고 있다. 특히 고혈압·당뇨 환자에게서 동반되는 3대 실명질환은 정부가 중점 관리 중인 고위험 합병증으로, 전문가들은 안저검사를 국가건강검진 항목에 포함해야 한다는 의견을 내고 있다. 이에 따라 AI 기반 안저검사 기술을 확보한 아크의 위스키가 의료계와 투자자들의 주목을 받고 있다.

김형회 교수가 창업한 아크는 대학 기술창업의 성공사례로 꼽힌다. 지난해 4분기 매출 35억원을 기록했고, 서비스 론칭 1년 만에 전국 보건소와 1차 병·의원에서 누적 10만 건 이상의 검사를 달성했다. 실제로 위스키를 도입한 의료기관에서는 안과 전원율 증가와 무증상 조기 진단 등 임상적 효과가 확인됐다.





부산대기술지주 강정은 대표이사(산학협력단장·도시공학과 교수)는 "대학에서 개발된 기술이 상용화 단계로 진입하며 시장성과 기술력을 모두 입증했다"며 "아크가 대학 기술사업화의 대표 성공모델로 자리매김할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.

부산대 기술지주 자회사 아크 장비 위스키.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

