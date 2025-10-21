삼성전기 황치원 상무, '제20회 전자·IT의 날' 대통령 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고성능 반도체 패키지 기판 국산화

글로벌 기술 경쟁력 강화 공로 인정

삼성전기는 자사의 황치원 패키지개발팀장(상무)이 21일 열린 '제20회 전자·IT의 날' 시상식에서 대통령 표창을 받았다고 밝혔다. 반도체 패키지 기판 분야에서 약 20년간 선행 기술 개발과 글로벌 경쟁력 제고를 이끈 공로를 인정받은 결과로 풀이된다.

황치원 삼성전기 상무. 삼성전기

AD

황 상무는 2011년 삼성전기에 입사해 반도체 패키징 핵심 분야인 패키지 기판의 미래 선행 기술과 제조기술 개발을 주도하며 국내 기판 산업의 기술 자립과 세계 시장 경쟁력 강화에 기여해왔다.

특히 국내 최초로 고성능 서버용 반도체 패키지 기판을 개발해 2022년부터 주요 글로벌 고객사에 양산 공급을 시작할 수 있도록 도왔다. 전력 효율화와 고성능화를 동시에 구현한 신규 패키지 기판 구조와 수율 향상 기술도 확보해 기술 차별화와 원가 및 품질 경쟁력 확보를 동시에 달성했다.

또 코어리스 기판, 시 캡 내장 기판, ARM 기반 CPU용 패키지 등 차세대 반도체 패키지 기판을 세계 최초로 양산하며 AI·클라우드·전장 등 미래 성장 시장을 겨냥한 차세대 SoS 기술 및 제품 개발을 선도하고 있다. 이를 통해 삼성전기의 반도체 패키지 기판 사업은 글로벌 톱티어 수준의 기술력과 시장 경쟁력을 확보했다.

현재 황 상무는 부산을 개발 거점으로 한 신규 생산시설 확충을 통해 글로벌 고객 대응력과 생산 경쟁력 강화에도 기여하고 있다. 향후 고성능 반도체 패키지 기판 시장의 급성장에 발맞춰 삼성전기의 기술 리더십을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

황 상무는 "이번 수상을 통해 삼성전기의 반도체 패키지 기판 개발 기술력이 입증된 점이 매우 뜻깊다"며 "AI·클라우드·전장 등 미래 산업의 핵심 인프라로 자리 잡을 고성능 반도체 패키지 기판 기술을 지속적으로 선도해 나가겠다"고 말했다.





AD

한편 '전자·IT의 날'은 2005년 전자·IT 산업 수출 1000억 달러 돌파를 기념해 제정된 기념일이다. 전자·IT 산업 발전과 국가 위상 향상에 기여한 유공자에게 산업훈장, 산업포장, 대통령 표창, 국무총리 표창, 장관 표창 등을 수여한다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>