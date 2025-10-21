기보-우리은행, K-TOP 활용해 기술평가 기반 협업체계 구축

우리은행 10억 출연금으로 200억 보증 지원
보증비율 100%·보증료 인하 등 우대 혜택
기술보증기금은 우리은행과 '생산적 금융 활성화를 위한 기술평가 오픈플랫폼(K-TOP) 추천 금융지원 업무협약'을 체결했다고 21일 밝혔다.
이번 협약은 기보의 K-TOP을 우리은행의 추천시스템과 연계해 기술성과 성장잠재력이 높은 혁신기업을 조기에 발굴하고 중소기업의 기술금융 접근성을 강화하고자 마련됐다.
협약에 따라 기보는 우리은행의 특별출연금 10억원을 재원으로 200억원 규모의 특별출연 협약보증을 우대 지원한다. 기보는 ▲보증비율 상향(85%→100%, 3년간) ▲보증료 감면(0.2%포인트↓, 3년간) 등의 우대혜택을 제공한다.
지원대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 우리은행이 추천하고 K-TOP에서 추천 가능등급(기술사업평가등급 B 이상)을 획득한 중소기업이다.
양 기관은 이번 협약을 통해 K-TOP 기반의 유기적인 협업체계를 구축하고 유망 중소기업에 대한 맞춤형 금융지원을 강화해 생산적 금융 생태계 확산에 나설 계획이다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
