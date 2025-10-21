용인시박물관, '2025 기증 유물 특별전' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청원목장 자료, 순흥안씨 효열부 정려 등 지역 산업·생활사 조명

경기도 용인시는 21일부터 용인시박물관 1층 기증실에서 '2025년 기증 유물 특별전'을 개최한다.

용인시박물관의 '2025 기증 유물 특별전'에 전시되는 '청원목장' 관련 자료. 1970~1980년대 지역 낙농업을 생생히 보여주는 기록물이다. 용인시 제공

이번 전시에서는 조영옥 외 4인이 기증한 '청원목장' 관련 자료와 권혁찬 씨가 기증한 '순흥안씨 효열부 정려' 등이 선보인다.

'청원목장'은 조영옥 씨의 부군 고(故) 신영수 씨가 1970~1980년대 기흥구 지곡동 일원에서 운영하던 목장으로, 당시의 낙농업 현장을 생생히 보여주는 기록물이다. 조 씨와 자녀들은 목장 관련 회계장부를 비롯해 각종 문서와 사진 등 자료를 박물관에 기증했다.

'순흥안씨 효열부 정려'는 남편 사후 절개를 지킨 순흥안씨의 행적을 기리기 위해 세워진 조선시대 정려(旌閭)다. 정려는 남사읍 아곡리 보건진료소 인근에 세워져 있었으며, 후손 권혁찬 씨가 안정적인 보존을 위해 기증했다.





박물관 측은 청원목장 관련 자료와 원삼 지역에서 수집한 축산용품을 함께 전시해 지역 낙농업 산업을 한눈에 살펴볼 수 있도록 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

