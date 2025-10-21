강원 소상공인, 전국 유통사 MD 만난다…소담스퀘어 강원 구매상담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 소상공인 36곳, MD와 1:1 맞춤 상담

실전 마케팅 및 판로 개척 기회

강원특별자치도(도지사 김진태)와 강원특별자치도경제진흥원은 22일 '소담스퀘어 인(in) 강원'에서 도내 소상공인을 대상으로 '2025 소담스퀘어 강원 엠디(MD)초청 구매상담회'를 개최한다.

'소담스퀘어 인(in) 강원' 포스터. 강원도 제공

이번 상담회에는 도내 유망 소상공인 36개 기업이 참가하며, 참가 기업들은 전국 주요 유통사 엠디(MD)와의 1:1 맞춤형 구매상담을 통해 실질적인 비즈니스 기회와 판로 확대의 발판을 마련하게 된다.

이번 행사는 류재청 11번가 매니저의 유통 트렌드 특강을 시작으로 ▲1:1 구매 상담회 ▲참가기업 제품 경쟁력 분석 ▲유통채널 입점 컨설팅 ▲소상공인과 유통 관계자 간 교류 및 협력 등 다양한 프로그램으로 진행된다.





정호철 강원특별자치도 경제정책과장은 "이번 상담회를 통해 도내 소상공인들이 단순한 제품 판매를 넘어 실전형 온라인 마케팅 역량을 강화하고, 안정적인 판로 확대와 브랜드 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

