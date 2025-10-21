경기도, '한국홀스타인품평회'서 그랜드·준그랜드챔피언 석권…전국 1위 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천 노곡목장, 대통령상·국무총리상 영예

경기도 전국 낙농산업 1위 위상 재확인

경기도는 지난 15일과 16일 이틀간 안성팜랜드에서 2일간 열린 '제24회 한국홀스타인품평회'에서 포천시 노곡목장이 그랜드챔피언(1위)과 준그랜드챔피언(2위)을 모두 차지하며, 대통령상과 국무총리상을 수상하는 영예를 안았다고 21일 밝혔다.

경기도가 지난 15일과 16일 이틀간 안성팜랜드에서 열린 '제24회 한국홀스타인품평회'에서 포천시 노곡목장이 그랜드챔피언(1위)을 차지하며 대통령상을 수상하고 있다. 경기도 제공

농림축산식품부가 주최하는 '한국홀스타인품평회'는 1989년부터 30년 넘게 이어져 온 국내 최고 권위의 젖소 품평회로, 젖소 개량 성과와 우수 품종을 선보이며 낙농가의 기술력과 열정을 평가하는 전통 있는 대회다.

올해는 전국 100여 낙농가에서 약 200두의 홀스타인과 10두 내외의 저지종이 출품되어, 총 20개 부문(육성우 8개, 경산우 8개, 지역대항 등)에서 치열한 경쟁을 펼쳤다.

특히 경기도는 전 부문 수상과 함께 최고 영예인 그랜드챔피언 및 준그랜드챔피언을 모두 석권하며 명실상부한 전국 낙농산업 1위의 위상을 재확인했다.

이번 대회에서는 지구온난화 대응과 친환경 낙농의 중요성을 알리기 위해 내서성이 강한 저지종 부문 2개가 신규로 신설되어, 지속가능한 낙농산업 발전을 위한 방향성을 제시했다는 평가를 받았다.

한편, 경기도는 낙농산업 경쟁력 강화를 위해 ▲가축개량 ▲농가 경영안정 ▲시설개선 등 3개 분야의 지원사업을 추진하고 있으며, 사회적 배려계층 학생을 위한 학교우유급식 사업과 낙농체험목장 지원사업을 통해 우유 소비 촉진 및 6차 산업 활성화에도 힘쓰고 있다.

또한, 경기도축산진흥센터는 저지 신품종 육성 및 사육기반 조성을 위해 저지사육농가협의체를 구성, 전용목장 조성에도 박차를 가하고 있다.





신종광 경기도 축산정책과장은 "이번 대회는 경기도의 체계적인 낙농 지원정책과 지속적인 가축개량의 성과를 입증한 자리였다"며 "2026년도부터는 한·미 FTA에 따른 우유 및 유제품 무관세로 개방되는 만큼, 도는 낙농산업의 안정적 기반을 다지기 위해 지원과 투자를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

