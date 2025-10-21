중랑구, ‘꿈나무 가족운동회’ 개최…3500명 참여

용마폭포공원서 사흘간 열려
서울 중랑구(구청장 류경기)는 21~23일 용마폭포공원에서 지역 어린이집 아동, 학부모, 보육 교직원이 함께하는 ‘2025년 꿈나무 가족운동회’를 개최한다.
중랑구 어린이집 연합회가 주관하는 이번 행사는 21일 민간어린이집연합회(1300여 명), 22일 가정어린이집연합회(1000여 명), 23일 국공립어린이집연합회(1200여 명)가 차례로 참여해 총 3500여 명이 함께 어울리는 대규모 행사로 진행된다.
‘꿈나무 가족운동회’는 아이와 부모, 교직원이 함께 즐기며 협동심과 가족 간 유대감을 쌓을 수 있도록 다양한 프로그램으로 구성됐다. 연령별 맞춤형 경기와 조부모, 학부모가 대표로 참여하는 세대 화합 게임 등이 마련돼 가족 단위 참여자들의 큰 호응이 기대된다.
또한 행사장에는 스포츠존, 신체 놀이 체험, 비누방울 체험, 포토존 등 다양한 체험 공간이 운영돼 아이들이 즐겁고 안전하게 놀 수 있는 환경을 조성했다.
구는 행사 기간 내내 중랑경찰서, 중랑소방서 등 유관기관과 협력해 안전 관리 인력을 상시 배치한다. 지난 14일 안전 관리 심의를 완료했으며, 20일 사전점검을 통해 위험요소를 철저히 점검하는 등 행사 안전 확보에 총력을 다하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
류경기 중랑구청장은 “꿈나무 가족운동회는 지역 명소인 용마폭포공원을 배경으로 아이들이 마음껏 뛰놀며 가족과 추억을 쌓는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 아이 키우기 좋은 중랑을 만들어가겠다”고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>