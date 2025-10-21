영등포구, ‘선유도원축제·시월의 선유’ 축제 24일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자연·예술·지역이 어우러진 대표 가을축제

서울 영등포구(구청장 최호권)는 오는 24~26일 선유도공원과 선유도역 ‘걷고 싶은 거리’ 일대에서 ‘2025 영등포 선유도원축제’와 ‘시월의 선유’를 함께 개최한다.

영등포구 제공.

선유도공원은 조경계의 노벨상이라 불리는 제프리 젤리코상을 수상한 정영선 조경가의 대표작으로, 국내 최초로 정수장을 생태공원으로 재생한 공간이다. 자연과 예술이 어우러지는 명소로 매년 많은 시민이 찾고 있다.

올해로 2회를 맞은 ‘선유도원축제’는 ‘자연과 예술의 공존, 친환경 문화 확산’을 주제로 펼쳐진다. 금난새 & 뉴월드챔버오케스트라, 서울시티발레단, 퓨전국악밴드 ‘온도(owndo)’ 공연을 비롯해 ‘선유도 새(鳥)산책’, 요가, 친환경 체험존, 플리마켓 ‘선유도 소풍가는 날’ 등 다채로운 프로그램이 마련됐다.

영등포구립도서관과 연계한 ‘북페스티벌’도 열린다. ‘도서관, 책 너머 문화를 품다’를 주제로 요조, 이정모, 박준, 안희연 작가의 북토크, 북큐레이션, 한 책 선포식 등 풍성한 문화 프로그램이 진행된다.

축제 구간은 선유도역 ‘걷고 싶은 거리’까지 확장해 ‘제9회 시월의 선유’와 연계 운영된다. 주민이 주도하는 마을 축제로, 선유도역 2·3번 출구부터 당산초등학교 후문까지 300m 구간을 차량 통제해 공연, 영화제, 예술전시, 체험·먹거리, 바자회 등 다채로운 콘텐츠를 펼친다.

지역 기업과 학교도 참여한다. 롯데홈쇼핑·롯데웰푸드·신일전자의 나눔바자회, 한강미디어고의 ‘드림라이즈’ 영화제, 119 이동안전체험, 벨리곰 퍼레이드 등이 축제를 더욱 풍성하게 만든다.

또한 선유도역 인근 골목형상점가에서는 ‘셰프 초청 골목세바시’가 열린다. JTBC 냉장고를 부탁해의 이재훈 셰프가 참여해 상점가 음식 스토리와 신메뉴 컨설팅, 시식회 등을 선보이며 주민과 상인이 함께 소통하는 장이 마련된다.





최호권 영등포구청장은 “선유도원축제와 시월의 선유는 자연과 예술, 지역과 주민이 함께하는 영등포의 대표 가을축제”라며 “가족, 이웃, 친구가 함께 방문해 가을의 정취를 만끽하길 바란다”고 말했다.

영등포구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

