성남시, 22일부터 '2025 인구주택총조사' 실시…8만3032가구 대상

2020년 이후 5년 만에 시행
주요 정책 수립·개발 기초 자료로 활용
경기 성남시(시장 신상진)는 오는 22일부터 11월 18일까지 '2025 인구주택총조사'를 한다고 21일 밝혔다.
이번 인구주택총조사는 대한민국 영토 내 거주하는 인구·가구·주택의 규모와 특성을 파악해 주요 정책 수립과 개발 등의 기초 자료로 활용하려고 2020년 이후 5년 만에 시행하는 국가 통계조사다.
성남지역 조사 대상은 전국 20% 표본 가구에 포함된 8만3032가구다.
조사 항목은 △성명 △가구주와의 관계 △종교 △교육 정도 등 현장 조사 42개 항목과 행정자료 등으로 대체되는 13개 항목을 포함해 총 55개다.
조사 방식은 인터넷·전화와 방문 면접을 병행한다.
대상 가구는 인구주택총조사 누리집 또는 콜센터를 통해 인터넷·전화 조사에 참여할 수 있다.
이를 위해 표본으로 선정된 가구에 조사 안내문과 큐알(QR)코드가 포함된 우편물을 발송한 상태다.
인터넷·전화 조사 참여가 어려운 가구는 조사원(총 418명)이 오는 11월 1일~18일 직접 방문해 태블릿PC를 활용해 조사한다.
성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
