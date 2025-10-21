[날씨]전국 아침 기온 '뚝'…동해안·영남 일부 비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일 화요일은 아침 기온이 평년보다 5도 안팎으로 떨어지면서 전국이 쌀쌀한 날씨를 보이겠다. 바람까지 다소 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다.

기상청에 따르면 이날 오전 5시 기준 주요 지역의 기온은 서울 5.1도, 인천 5.5도, 수원 5.3도, 춘천 7.6도, 강릉 10.3도, 청주 10.3도, 대전 9.8도, 전주 9.9도, 광주 11.7도, 제주 18.2도, 대구 12.6도, 부산 15.5도, 울산 13.4도, 창원 14.4도 등이다. 낮 최고기온은 13~20도로 예보됐다.

강원 영동과 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠다. 그 밖의 지역은 대체로 흐리다가 오전부터 맑아지겠다. 강원 영동은 오전까지, 경북 동해안과 부산, 울산은 늦은 밤까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 강원 영동·부산·울산·경북 동해안 5~10㎜, 울릉도·독도 5㎜ 미만이다.





대부분 해상에 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일겠다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~3.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m로 예상된다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)의 파고는 동해 1.0~4.0m, 서해·남해 1.5~4.0m로 일 수 있어 항해 및 조업 시 주의가 필요하다.





