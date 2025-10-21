美, '가자휴전 위기'에 중동특사·부통령 급파…네타냐후와 논의

휴전 합의 흔들리자 외교력 총동원

팔레스타인 가자지구 휴전 합의가 위기에 빠지면서 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 특사 스티브 위트코프와 맏사위 재러드 쿠슈너가 20일(현지시간) 이스라엘을 방문했다.

스티브 위트코프 미국 중동 특사. AP연합뉴스

AD

AFP통신 등에 따르면 이스라엘 총리실의 쇼시 베드로시안 대변인은 이날 베냐민 네타냐후 총리가 위트코프 특사, 쿠슈너와 만나 지역 발전 및 최근 상황에 대해 논의했다고 밝혔다. 그는 21일에는 JD 밴스 미국 부통령이 부인과 함께 이스라엘에 도착해 수일간 머물며 네타냐후 총리와 만날 것이라고 덧붙였다.

네타냐후 총리는 이날 이스라엘 의회 연설에서 "밴스 부통령과 우리가 직면한 안보 도전들과 우리 앞에 있는 외교적 기회들 두 가지를 논의할 것"이라며 "우리는 도전을 극복하고 기회를 잡을 것"이라고 강조했다.

미국 정부는 전날 가자지구 최남단 라파 지역에서 무력 충돌로 휴전 합의가 흔들리는 상황에서 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스의 추가 충돌을 막고 합의가 유지되도록 외교력을 총동원하는 분위기다. 이스라엘군은 전날 이 지역에서 테러 인프라를 해체하던 중 '팔레스타인 극단주의자'들의 공격을 받아 자국군 2명이 사망했다고 밝혔다. 1단계 휴전이 지난 10일 발효된 이후 이스라엘 측 사망자가 발생한 것은 처음이다.

양측은 휴전 1단계 합의 사항인 이스라엘 인질의 시신 송환 지연을 놓고도 갈등을 겪고 있다. 하마스는 생존 인질 20명을 이스라엘로 돌려보냈지만, 사망한 인질의 시신은 유해 수색에 시간이 걸린다며 송환 완료 시점을 명확히 하지 않고 있다. 하마스는 전날 발굴한 이스라엘 인질의 유해 1구를 이날 저녁 이스라엘로 송환했다. 이스라엘군은 적십자사가 인질 시신을 받았다는 정보를 받았다고 밝혔다. 이로써 하마스는 사망한 이스라엘 인질 시신 28구 중 13구를 반환했다.

이번 가자 휴전 합의를 막후에서 조율한 위트코프와 쿠슈너를 이스라엘에 급파하고 밴스 부통령까지 이스라엘을 방문하는 것은 양측의 추가적인 충돌이 발생할 경우 가자 휴전 합의가 붕괴할 수도 있다는 위기의식 때문이라고 미국 온라인매체 악시오스는 전했다. 한 미국 당국자는 "앞으로 30일이 매우 중요하다"며 "휴전 협정 이행에 관해 이제 가자지구에서 벌어지는 일은 우리가 책임지고 관리한다. 앞으로 모든 것은 우리의 결정에 따를 것"이라고 말했다.





AD

위트코프와 쿠슈너, 밴스 부통령은 이번 방문에서 이스라엘의 고위 관계자들뿐만 아니라 이집트, 카타르 등 휴전 중재자들과 만나 2단계 휴전 협상을 논의할 예정이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>