구미시의회 문화환경위원회, 춘천 송암스포츠타운 에어돔 시설 비교견학 실시

구미시 에어돔 조성사업의 추진 방향을 모색

에어돔 시설의 운영·조성 사례를 직접 확인

경북 구미시의회 문화환경위원회(위원장 김재우)는 17일(금), 춘천 송암스포츠 타운 에어돔을 방문해 체육시설 조성 및 운영 현황을 살펴보고, 구미시 에어돔 조성사업의 추진 방향을 모색했다.

이번 비교 견학은 춘천시 에어돔 시설의 운영·조성 사례를 직접 확인하고, 구미시민운동장 보조경기장 일원에 추진 중인 에어돔 조성 사업의 효율적 추진 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

춘천 송암스포츠 타운 에어돔을 방문한 구미시의회 문화환경위원회와 직원들 단체사진촬영/구미시의회 제공

최근 일부 지자체에서는 공모사업 선정을 포기하거나 추진이 중단되는 사례가 발생하는 등 조성 과정에서 어려움을 겪고 있는 상황에서, 구미시의회는 사업의 타당성 검토와 지속 가능성을 확보하기 위해 구미시청 관계 공무원과 현장을 방문했다.

춘천송암스포츠타운 에어돔은 외부 철골구조 없이 공기압으로 막체를 유지하는 '에어포켓' 방식의 이중 막 구조의 실내체육시설로, 2024년 6월 준공됐다.

인조 잔디 구장, 배드민턴장, 전략회의실 등을 갖추고 있으며, 소음이 적고 단열성이 뛰어나 유지관리 효율이 높은 것이 특징이다.

문화환경위원회 위원들은 춘천시 관계자로부터 조성 배경과 운영 현황, 유지관리 실태를 청취하고 조성 방식의 장·단점, 이용자 만족도, 주민 의견, 운영상 애로사항 등을 비교 분석해 구미시 에어돔 조성 시 반영해야 할 개선 방안을 논의했다.





김재우 위원장은 "춘천시 사례를 통해 에어돔의 조성·운영 전반을 직접 확인하고 개선해야 할 방향도 함께 찾을 수 있었다"며 "구미시가 추진 중인 에어돔 사업이 시민 만족과 예산 효율성을 확보할 수 있도록 하고, 의회가 책임감을 갖고 사업 추진 과정을 면밀히 살피고 개선 방안을 지속해서 반영해 나가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

