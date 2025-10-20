고성군, 주한 독일대사 방문…독일과 협력관계 강화로 지역 발전 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 고성군(군수 함명준)은 지난 15일 게오르크 빌프리드 슈미트(Georg Wilfried Schmidt) 주한 독일대사가 고성군을 방문했다고 20일 밝혔다.

함명준 고성군수가 지난 15일 고성군을 방문한 게오르크 빌프리드 슈미트(Georg Wilfried Schmidt) 주한 독일대사와 손을 잡고 기념촬영을 하고 있다. 강원 고성군 제공

이번 방문은 지난 5월 9일 '2025 유럽데이(Europe Day)' 행사에서 함명준 고성군수와의 첫 만남 이후 두 번째 교류로, 평화와 통일의 상징 도시로 자리매김한 고성군과 독일 간 협력관계가 한층 강화되는 계기가 되었다.

슈미트 대사는 통일전망대를 찾아 북한 지역을 직접 바라보며, 한반도의 분단 현실을 체감했다. 그는 "독일이 분단의 아픔을 극복하고 통일을 이룬 것처럼, 한국도 평화와 통일을 반드시 실현하길 바란다"며 깊은 공감을 전했다.

또한 고성군이 추진 중인 지속가능한 재생에너지 정책에도 큰 관심을 보였다. 슈미트 대사는 "지속가능한 발전은 미래 세대에 대한 책임이며, 독일과 한국이 이 분야에서 협력할 여지가 많다"며 관련 분야 협력 확대의 가능성을 시사했다.

매년 유럽을 방문하는 고성군 학생들의 '유럽 탐방 프로그램'에 대해 슈미트 대사는 "고성군이 매우 훌륭한 일을 하고 있다"며 "학생들이 독일 대학을 방문할 때 적극적으로 지원하겠다"고 약속했다.

슈미트 대사는 고성군의 해양심층수 산업에도 깊은 관심을 보였다. 그는 "K-푸드가 전 세계적으로 인기를 얻고 있지만, 아직 잘 알려지지 않은 한국의 해양자원과 지역 먹거리를 전략적으로 알릴 필요가 있다"고 조언했다. 또한 "독일은 온천수나 광천수를 활용한 치유문화와 힐링센터가 큰 인기를 얻고 있다"며 "고성군도 해양심층수를 활용한 스파 등 힐링 공간을 조성한다면 국내외 관광객들에게 좋은 반응을 얻을 것"이라고 제안했다.

이어 DMZ 박물관을 방문한 슈미트 대사는 야외에 전시된 베를린 장벽의 일부와 독일 통일 과정 관련 전시물을 관람하며 "고성의 DMZ는 분단의 상징을 넘어 평화와 예술이 공존할 수 있는 공간으로 발전할 잠재력이 있다"고 소감을 밝혔다. 또한 화진포의 셔우드홀 기념관을 찾아 방명록에 서명하며, "한국 근현대사의 숨결이 담긴 고성의 역사·문화유산이 매우 인상적이다"고 전했다.

고성군은 이미 독일의 한스 자이델 재단(Hanns-Seidel-Stiftung)과 업무협약(MOU)을 체결해 긴밀한 협력관계를 유지하고 있으며, 이 재단의 지원과 협조를 통해 독일 바이로이트시(Bayreuth)와의 우호도시 관계를 성공적으로 구축했다. 이번 주한 독일대사의 방문은 이러한 교류 기반 위에서 양국 간 실질적 협력과 상호 이해의 폭을 더욱 넓히는 의미 있는 계기가 되었다.





함명준 고성군수는 "이번 방문이 고성과 독일의 교류를 넘어 남북평화와 통일의 길을 함께 모색하는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 고성군이 평화, 교류, 지속가능한 발전의 상징 도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

