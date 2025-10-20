'어쩔수가없다' 박찬욱, 시체스영화제 감독상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박찬욱 감독. 연합뉴스

박찬욱 감독이 영화 '어쩔수가없다'로 58회 시체스영화제 감독상을 수상했다고 CJ ENM이 20일 밝혔다.

시체스영화제는 스페인에서 열리는 세계 최대 규모의 장르 영화제로, 판타지·공포 등 독창적 상상력과 장르적 완성도를 갖춘 작품을 조명한다.

박 감독은 영화제에서 '올드보이'(2004) 작품상, '쓰리, 몬스터'(2004) FX작업상, '싸이보그지만 괜찮아'(2007) 각본상, '파란만장'(2011) 작품상, '아가씨'(2017) 관객상 등을 수상한 바 있다.





'어쩔수가없다'는 해고된 회사원 만수(이병헌)가 가정을 지키기 위해 재취업을 시도하며 벌어지는 사건을 그린 영화다. 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청됐으며, 토론토국제영화제에서 국제 관객상을 받았다. 뉴욕영화제, 런던국제영화제, 마이애미국제영화제 등에도 소개됐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

