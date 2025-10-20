포항시, APEC 세계 정상 맞이 친절·안전 교육 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

버스·택시·화물 운수종사자 대상



국제행사 맞춤 교통서비스 강화

포항시는 20일부터 23일까지 덕업근로자종합복지관에서 버스·택시·화물 등 사업용자동차 운수종사자 1200명을 대상으로 'APEC 정상회의 개최 대비 친절·안전 교육'을 진행하고 있다.

하루 300명씩 진행되는 이번 교육은 세계 정상회의를 앞두고 포항을 찾는 국내외 방문객들에게 안전하고 친절한 서비스를 제공하기 위한 실전 중심 훈련이다.

포항시는 20일 ‘APEC 정상회의 개최 대비 친절·안전 교육’을 시작했다. 포항시 제공

이번 교육은 경주에서 열리는 2025 APEC 정상회의를 앞두고, 인근 도시 포항을 찾는 국내외 관광객들에게 친절하고 안전한 교통서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

교육은 ▲서비스 마인드 향상 ▲안전운전 습관 확립 ▲비상상황 대처요령 ▲APEC 개최에 따른 운수종사자의 역할 인식 제고 등 실무 중심의 프로그램으로 구성됐다.

또 APEC 관련 안내와 홍보 요령, 교통사고 예방 교육, 개정 도로교통법규 등 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 중심 교육으로 진행해 효과를 높이고 있다.





시 관계자는 "버스·택시·화물 운수종사자들의 친절과 안전이 도시 이미지를 결정짓는 중요한 요소"라며 "이번 교육으로 포항시가 국제행사에 걸맞은 수준 높은 교통서비스를 제공할 수 있도록 지속적인 지도와 관리를 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

