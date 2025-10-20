미래에셋증권, 고객 투자 성장을 돕는 '해외주식 레벨업' 서비스 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋증권이 해외주식 투자에 재미와 동기를 부여하는 고객 참여형 플랫폼 '해외주식 레벨업' 서비스를 출시했다고 20일 밝혔다.

고객은 실제 해외주식 수익금을 기반으로 '투자 레벨'을 부여받으며 상위 레벨 투자자의 포트폴리오를 확인해 자신의 투자 역량을 객관적으로 점검할 수 있다. 투자레벨은 고객의 실제 수익금에 따라 1~5레벨로 구성된다. 최고 등급은 보유 자산 규모에 따른 등급(브론즈~다이아몬드)별 상위 1% 수익률을 기록한 고객에게만 주어진다. 이를 통해 투자자는 자신의 투자 실력을 객관적으로 확인하고 투자 성과를 단계적으로 관리할 수 있다.

상위 레벨 투자자의 실제 포트폴리오를 매일 확인할 수 있는 '고수의 카드' 기능도 마련했다. 상위 투자자의 ▲보유종목 ▲수익이 많이 난 종목 ▲최근 거래 종목 등 실질적인 데이터가 제공돼 투자 아이디어를 얻고 전략을 세울 수 있다.

신규 투자자를 위한 온보딩 프로그램 '친해지기'도 도입해 해외주식 투자 입문을 지원한다. 해외주식 투자가 낯선 고객을 위해 해외주식 퀴즈, 해외주식 투자를 위한 설정 등 5가지 미션이 준비돼 있으며 모든 미션을 완료한 고객에게는 최대 3만원 상당의 미국 주식이 랜덤으로 지급된다.

추후에는 높은 레벨을 달성한 고객에게 실질적인 혜택을 제공하는 보상 시스템을 도입하고 누구나 즐겁게 참여할 수 있는 챌린지 미션도 추가될 예정이다. 또한 기존 커뮤니티 서비스와의 연계를 강화해 투자자 간 인사이트를 공유할 수 있는 환경을 마련하고 고객 참여형 소셜 투자 생태계를 확장할 방침이다.

해외주식 레벨업 서비스는 미래에셋증권 고객 누구나 모바일트레이딩시스템(MTS) 엠스톡(M-STOCK)을 통해 이용할 수 있다.





김세훈 미래에셋증권 디지털플랫폼본부장은 "해외주식 레벨업은 고객이 글로벌 투자자로 성장해가는 과정을 지원하는 투자 여정 플랫폼"이라며 "고객의 실제 수익 성과를 반영한 등급·레벨 체계를 통해 투자의 재미와 성취감을 동시에 극대화할 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

