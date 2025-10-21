벤처 재직자 70% "주 52시간 넘게라도 일할 의향 있다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벤처기업협회 30주년 기념 '재직자 인식조사'

자율·유연한 조직문화에 만족 높아

R&D 직군 80% "초과근무 가능하다"

벤처기업 재직자 10명 중 7명은 충분한 보상이 주어진다면 주 52시간을 넘어 추가 근무를 할 의향이 있는 것으로 나타났다. 이러한 경향은 전략·기획과 연구·개발(R&D) 직무에서 특히 두드러졌다.

벤처기업협회는 21일 협회 설립 30주년을 맞아 실시한 '벤처기업 재직자 인식조사' 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난 8월 기준 벤처확인기업에 재직 중인 2141명을 대상으로 진행됐다.

조사 결과 전체 응답자의 70.4%가 "충분한 보상이 제공된다면 주 52시간을 초과해 근무할 수 있다"고 답했다. 직무별로는 '전략·기획'(81.2%), 'R&D'(80.0%) 직군의 긍정 응답률이 높았으며, '재무·회계' 직무는 62.4%로 상대적으로 낮았다.

벤처기업협회가 21일 발표한 '벤처기업 재직자 인식조사' 결과. 벤처기업협회

AD

벤처기업의 이미지에 대한 질문에는 '혁신적 기술을 중심으로 성장한다'(47.8%)는 응답이 가장 많았다. 이어 '창의적이다'(40.4%), '빠르게 변화하고 성장한다'(35.8%) 순으로 나타났다.

대·중견기업과 비교했을 때 벤처기업의 강점으로는 '유연하고 신속한 의사결정 구조'(40.6%)가 가장 많이 꼽혔고, '수평적이고 유연한 조직문화'(23.6%), '유연한 근로시간 및 워라밸 보장'(15.1%)이 뒤를 이었다. 반면 단점으로는 '미흡한 재정적 보상 및 복지 제도'(30.8%), '체계적이지 않은 조직 운영 방식'(28.4%) 등이 지적됐다.

조직문화에 대한 만족도는 61.2%가 '만족한다'고 답했으며, '만족하지 않는다'는 응답은 9.8%에 그쳤다. 주요 만족 요인으로는 '자율적인 업무 수행 환경'(34.3%)과 '자유로운 소통 환경'(29.1%)이, 불만족 요인으로는 '비효율적인 협업 및 정보 공유체계'(30.7%)와 '불투명한 성과 인정 방식'(30.1%)이 꼽혔다.

근무환경에 대해서는 62.6%가 만족한다고 답했다. 만족 요인으로는 '적절한 근로시간과 우수한 워라밸'(37.6%)이 가장 많았고, 불만족 요인으로는 '낮은 급여 수준과 불균형한 보상 체계'(33.5%)가 가장 높은 비율을 보였다.





AD

이정민 벤처기업협회 사무총장은 "벤처기업은 유연하고 자율적인 문화로 직원들의 만족도는 높지만 이들이 성장하려면 보상과 시스템 개선을 위한 제도적인 지원이 필요하다"며 "특히 충분한 보상이 제공된다면 주 52시간을 초과해서라도 일하겠다는 응답이 많았다. 자율성과 유연성을 핵심 경쟁력으로 삼는 벤처기업에 대해서는 근로시간 제도의 탄력적 적용이 필요하다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>