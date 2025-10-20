거양이앤씨, '광양 1호' 나눔명문기업 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈜거양이앤씨가 20일 광양 1호 나눔명문기업에 가입했다. 전남사회복지공동모금회 제공

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 ㈜거양이앤씨가 나눔명문기업에 가입했다고 20일 밝혔다.

이날 광양시청 시장실에서 진행된 가입식은 ㈜거양이앤씨 우광일 대표이사와 전남 사랑의열매 허영호 회장, 광양시청 정인화 시장, 전남 사랑의열매 김동극 사무처장을 비롯한 직원 관계자가 참여했다.

㈜거양이앤씨 우광일 대표이사는 지난 2020년 광양시 2호 아너 소사이어티로 가입하고, 지난해 2월 ㈔전남 척수장애인협회 광양시지회에 Dream 리프트 승합차 4,700만원을 지정 기탁하는 등 돌봄 이웃을 위한 꾸준한 기부를 이어오며 지역사회 나눔 문화 확산에 앞장섰다.

또 올해도 전남 사랑의열매와 지속적인 기부를 이어오다 나눔명문기업에 광양 1호로 가입함으로써 기업 차원에서도 사회적 책임을 더욱 확고히 다지는 계기를 마련했다.

우광일 ㈜거양이앤씨 대표이사는 "기업이 존재하는 이유는 지역사회와 함께 성장하기 위함이라고 생각한다"며 "앞으로도 지역과 상생하는 기업으로서 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.





허영호 전남사랑의열매 회장은 "거양이앤씨 나눔명문기업 가입은 전남 기업문화가 단순한 경제적 성장에 머무르지 않고, 사회적 가치를 중심으로 발전하고 있음을 보여준다"며 "오늘 이 자리가 기업과 지역이 함께 성장하는 아름다운 출발점이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

