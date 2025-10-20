광양제철소, 지역 청소년 축제 지원활동 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'푸른성장청소년대축제'서 체험 기회 제공

푸드트럭·풍선아트 체험·간석거리 제공 등

포스코 광양제철소(소장 고재윤) 재능봉사단이 지난 18일 광양시 서천변 일원에서 열린 '제18회 푸른성장청소년대축제' 에 참여하며 지역 청소년들의 꿈과 희망을 응원하는데 나섰다.

광양시와 광양청소년문화의집이 주관하고 있는 '푸른성장청소년대축제'는 지역 청소년들의 문화체험 기회를 확대하고, 개성 넘치는 청소년 문화를 시민들과 공유하며 서로 소통할 수 있도록 마련된 행사다.

지난 18일 광양제철소 아름드리 나눔푸드 재능봉사단이 '제18회 푸른성장청소년대축제'에서 어린이들에게 간식을 제공하기 위한 푸드트럭을 운영했다. 광양제철소 제공

이날 광양제철소 '하늬바람 풍선아트' 재능봉사단과 '아름드리 나눔푸드' 재능봉사단, '사랑실은 뻥튀기' 재능봉사단이 각자 체험부스를 운영을 통해 아이들에게 다채로운 체험의 기회를 제공하며 잊지 못할 추억을 선사했다.

각 재능봉사단은 자신들이 가진 재능을 적극 활용해 광양시의 미래 주역이 될 청소년들이 여가활동을 즐기고 새로운 관심분야와 흥미를 발굴할 수 있도록 체험형 프로그램을 기획해 눈길을 끌었다.

'사랑실은 뻥튀기' 재능봉사단과 '하늬바람 풍선아트' 재능봉사단은 아이들의 동심을 자극할 뻥튀기, 팝콘, 솜사탕 등의 간식거리와 다채로운 모양의 풍선을 제공해 지역 청소년들을 위한 축제에 활기를 더했다.

'아름드리 나눔푸드' 재능봉사단은 푸드트럭를 운영하며 직접 만든 커피빵과 커피, 델리만쥬, 복숭아 아이스티, 매실차를 아이들과 시민들에게 제공해 행사의 분위기를 끌어올렸다.

유영호 하늬바람 풍선아트 재능봉사단장은 20일 "청소년들이 이번 행사를 통해 자신의 꿈과 재능을 발견하고, 지역사회와 함께 성장할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 우리 봉사단은 청소년들의 건강한 성장과 행복을 위해 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





한편, 광양제철소는 임직원들이 자신의 재능을 살려 사회에 기여하고자 창단한 '재능봉사단'을 지속 운영해 현재는 49개의 재능봉사단에서 약 2,800명의 봉사단원이 참여하고 있으며, 광양시 지역 축제에 정기적으로 참여해 지역민들을 위한 다채로운 경험을 제공하는 등 지역사회와 상생 실현에 박차를 가하고 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

