전남개발공사, 장흥중학생 ‘교육기부 진로체험’ 실시

건설현장 감독업무 실무 경험 제공

장충모 사장 "지역 인재 육성 앞장"

전남개발공사는 20일 장흥중학생들을 대상으로 '교육기부 진로체험'을 실시했다. 전남개발공사 제공

전남개발공사(사장 장충모)는 20일 장흥중학교 1학년 학생들을 대상으로 개발사업 사례와 실무중심의 진로 체험 프로그램을 실시했다고 밝혔다.

교육부 '교육 기부 진로 체험 인증기관'인 전남개발공사가 지역 학생들에게 공사의 주요 사업과 건설 현장 감독업무의 실무 경험을 소개하고, 이를 체험할 기회를 제공하기 위해 마련했다.

학생들은 도시개발사업 추진과정과 건설 현장의 실제 업무 내용, 공공기관의 역할에 대한 설명을 통해 지역 산업과 관련 진로에 대한 이해를 넓히는 시간을 가졌다.





장충모 전남개발공사 사장은 "앞으로도 학생들이 다양한 직업을 이해하고, 스스로 진로를 탐색할 수 있도록 교육 기부 프로그램을 지속 확대하겠다"며 "공공기관으로서 지역 인재 육성에 적극 앞장서겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

