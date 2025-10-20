김동근 시장 "기업 머무는 도시 넘어 성장하는 도시 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정부시, CNJ헬스케어 유치…산학협력 업무협약 체결

CNJ헬스케어·특성화고와 기업·인재·일자리 선순환 시동

시, 첨단 산업 인재 육성 발맞춰 지역경제 활성화 박차

경기 의정부시(시장 김동근)는 20일 시청 회룡홀에서 ㈜CNJ헬스케어, 경민IT고등학교, 의정부공업고등학교와 함께 '기업투자유치 및 산학협력 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다.

김동근 시장(오른쪽 두 번째)이 20일 시청 회룡홀에서 ㈜CNJ헬스케어, 경민IT고등학교, 의정부공업고등학교와 함께 '기업투자유치 및 산학협력 활성화'를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이번 협약은 본사를 의정부로 이전한 ㈜CNJ헬스케어의 안정적인 정착과 투자 확대를 지원하고, 기업의 성장 과정에서 필요한 산학협력 및 지역 인재 활용 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

㈜CNJ헬스케어는 글로벌 헬스케어 그룹인 솔벤텀코리아와 한국쓰리엠(3M)의 공식 파트너로, 의료기기와 의약품 공급 및 감염예방 설루션을 기반으로 한 전문기업이다. 올해 6월 약 40억 원을 투자해 본사를 서울에서 의정부로 이전했으며, 향후 의정부 내 제조 및 기술 기반 확장과 인수합병(M&A)도 추진할 계획이다.

시는 기업의 후속 투자 활동이 원활히 이뤄질 수 있도록 입지, 제도, 행정 전반에 걸친 맞춤형 지원 체계를 구축해, 지역 산업 기반을 강화하는 투자유치 모델로 발전시킬 예정이다.

경민IT고등학교는 의료IT 융합 인재 양성을 목표로 학과 개편을 추진 중이며, 의정부공업고등학교는 미래 모빌리티 및 스마트제조 분야로 교육과정을 개편하고 '한국모빌리티고등학교'로의 교명 변경을 준비하고 있다.

두 학교는 시의 첨단산업 투자 유치 방향에 발맞춰, 지역 산업 현장에서 필요한 기술인력을 양성하는 핵심 교육 기반으로 자리매김할 것으로 기대된다.

시는 이러한 교육 인프라를 바탕으로 ▲기업 투자 ▲인재 양성 ▲고용 창출이 선순환하는 산업 생태계를 조성할 방침이다.





김동근 시장은 "기업이 의정부에 뿌리내리고 성장할 수 있는 환경을 조성하는 것이 지역경제를 살리는 핵심 전략"이라며 "기업이 머무는 도시를 넘어, 성장이 이뤄지고 인재와 일자리가 함께 자라는 도시로 만들겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

