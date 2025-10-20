NC QA-한국외대, 디지털 콘텐츠 특화 인력 양성 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학부생 역량 강화 지원·교육과정 공동 개발

엔씨소프트 자회사 엔씨큐에이(NC QA)는 한국외국어대헉교와 디지털 콘텐츠 특화 인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

김진섭 NC QA 대표(왼쪽)와 임대근 한국외대 교수가 디지털 콘텐츠 특화 인력 양성을 위한 업무협약(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 엔씨소프트 제

AD

NC QA는 품질 보증(QA) 업무 전문성을 바탕으로 한국외대 융합대학 학부생의 역량 강화 지원 체계를 확립하고, 교수진과 교육 과정을 공동 개발할 계획이다.

한국외대는 지난해 컬처&테크놀로지 융합대학을 신설하고, 산하에 디지털콘텐츠학부를 개설했다. 해당 학부는 시각디자인·인공지능(AI) 콘텐츠·확장현실(XR) 제작·사용자 환경 및 경험(UI·UX) 등 실무 중심 교과를 통해 글로벌 디지털 문화 환경을 선도할 융합형 콘텐츠 인재를 양성하고 있다.

김진섭 NC QA 대표는 "자체 교육 프로그램인 'QA 플러스'를 20년 이상 운영하면서 QA 전문 인력 육성을 위한 다양한 커리큘럼과 검증된 노하우를 보유하고 있다"며 "앞으로도 한국외대와 협력해 높은 역량을 지닌 디지털 콘텐츠 인력을 양성할 것"이라고 전했다.





AD

임대근 한국외대 컬처&테크놀로지 융합대학 교수는 "K-콘텐츠 활성화로 디지털 콘텐츠 특화 인력 양성의 중요성이 더해지고 있다"며 "이번 협약으로 학부생들이 경쟁력을 강화하고 지속해서 성장할 기회를 마련할 것"이라고 말했다





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>