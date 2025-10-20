코트라-DHL코리아, 해외 특송요금 할인 협약…역직구 수출물류 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공기관 최초 DHL B2C 요금 할인

소량다건 역직구 수출 활성화 효과 기대

수출물류 협업네트워크 구축

대한무역투자진흥공사(코트라)와 DHL코리아는 20일 DHL코리아 인천게이트웨이에서 역직구 활성화 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

대한무역투자진흥공사(코트라) 본사 전경. 코트라

AD

역직구 무역은 국내 판매자나 중소기업이 해외 소비자에게 전자상거래 플랫폼을 통해 상품을 직접 판매하는 방식이다. 최근 이커머스 발달과 함께 가파른 성장세를 보인다. 코트라에 따르면 전자상거래를 이용한 수출 규모는 지난해 6월 2889만건에서 올해 6월 3455만 건으로 약 20% 증가했다.

이번 협약으로, 코트라는 중소·중견기업에 DHL의 B2C 특송 요금 할인 혜택을 제공한다. 코트라 회원사는 기업-소비자 간 거래(B2C) 서비스를 63~77%, 기업 간 거래(B2B) 서비스를 50~60% 할인된 요금으로 이용할 수 있다.

코트라는 높은 물류비 부담으로 수출을 망설이던 중소기업의 '소량 다건' 수출 문턱을 낮추는 한편 다양한 해외 진출 지원 프로그램도 연계해 역직구 수출 생태계를 확충한다는 목표도 세웠다. DHL코리아 물류비 할인을 포함한 '코트라 수출 물류 협업 네트워크' 서비스는 이날부터 코트라 무역투자24 홈페이지에서 신청할 수 있다.

한지헌 DHL코리아 대표는 "코트라와 협약을 통해 국내 중소중견기업의 해외 진출을 지원할 수 있게 되어 매우 뜻깊다"며 "DHL코리아의 역량과 인프라를 총동원해 기업들의 성공적인 글로벌 진출을 지원하겠다"고 밝혔다.





AD

강경성 코트라 사장은 "새로운 통상 환경 변화에 대응하고, 역직구를 비롯한 수출 방식 다변화를 지원하기 위해 전문 기관·기업들과 '코트라 수출 물류 협업 네트워크'를 구축했다"며 "이번 DHL코리아와 업무협약도 수출 물류 지원만을 촘촘히 하기 위한 일환으로서 역직구 수출을 활성화하기 위해 높은 물류비 구조를 개선해 중소기업 수출에 큰 도움이 될 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>