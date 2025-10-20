"현장이 곧 안전의 교본"…대구경찰청, 실전형 하반기 연합훈련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

APEC 정상회의 앞두고 대응 역량 점검

감병우 청장 "도민의 신뢰는 완벽한 현장 대응에서 비롯된다"

20일 오전, 경찰특공대 연경 훈련장에는 긴장된 공기가 감돌았다. 차가운 가을바람 속에서도 대원들의 구령 소리가 귓전을 울렸다. 실전과 다름없는 '2025년 하반기 연합훈련' 현장은 마치 실제 집회 현장을 옮겨놓은 듯했다.

김병우 대구경찰청장은 “국민의 생명과 안전을 지키는 일은 경찰의 가장 숭고한 사명이라고 강조했다" 이어 2025 하반기 연합훈련 현장을 점검하며 대원들을 격려했다. 권병건 기자

대구경찰청(청장 김병우)은 이날 5개 경찰기동대가 참여한 가운데 집회·시위 상황에서의 돌발사태 대응과 주요 인사 경호, 시민 안전 확보를 위한 실전형 훈련을 진행했다. 이번 훈련은 단순한 시범이 아닌, 위기 대응 체계 전반을 점검하는 전술 종합 리허설이었다.

현장에서는 부대 간 신속한 통제와 정보 공유, 인원 투입·철수 절차 등이 치밀하게 이어졌다. 특히 APEC 정상회의를 앞두고 주요 인사 방문 시 발생할 수 있는 테러, 돌발상황, 군중 충돌 등 다양한 시나리오에 대비한 신변 보호 훈련도 병행돼 훈련의 강도를 높였다.

김병우 대구경찰청장은 훈련장을 찾아 직접 지휘 라인을 점검하며 "국민의 생명과 안전을 지키는 일은 경찰의 가장 숭고한 사명"이며 "완벽한 대응이 곧 국민의 신뢰로 이어진다"고 대원들을 격려했다.

이어 "대구 경찰은 훈련에서 배운 것을 실전처럼, 실전은 훈련처럼 수행하며 어떠한 위기에도 흔들리지 않는 대응력을 확립하겠습니다."라고 강조했다.

한 기동대원은 "훈련이라기보다 실제 현장 같다'라고 했다.





땀에 젖은 경찰복과 단단히 묶인 헬멧 밑으로 흘러내리는 긴장감은, '도민 안전'이라는 목표를 향한 묵직한 결의를 보여줬다. 대구경찰청은 이번 훈련을 계기로 기동대 간 전술 협업 체계를 고도화하고, 현장 대응 중심의 훈련 시스템을 정례화할 방침이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

