서삼석 "주력헬기 부품 수급난…경북 산불 당시 출동 못해"

미국산 헬기 60년 노후화

국가 재난대응 한계 드러나

서삼석 더불어민주당 의원.

지난 3월 발생한 경북 대형 산불 당시 초대형 진화 헬기 S-64가 부품 수급 지연으로 출동하지 못한 것으로 드러났다. 이에 따라 국가 재난 대응 체계의 구조적 허점이 드러났다는 지적이 나왔다.

20일 더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)이 산림청으로부터 제출받은 자료에 따르면 S-64 헬기 7대 중 2대가 핵심부품 부족으로 6개월 이상 운항이 중단된 상태였다. 또 다른 1대는 정비 불량으로 3월 21~25일 4일 연속 고장이 발생해 작전 투입이 제한됐다.

문제가 된 S-64는 1960년대에 제작된 기체를 개조한 '재제작 헬기'로, 평균 기령이 60년에 달한다. 해당 헬기 2대는 150시간 정기 점검 및 엔진 부품 교체를 위해 제조국인 미국에서 부품을 제때 공급받지 못해 200일 이상 운항이 불가능했다.

서 의원은 "부품수급 지연으로 주력 헬기가 반년 이상 멈춰 선 것은 단순한 정비 문제가 아니라, 구조적인 대응의 한계다"며 "특히 신규 도입 예정 헬기 또한 1960년대 제작된 재제작 기종으로 동일한 문제가 반복될 가능성이 크다"고 지적했다.

한편 러시아-우크라이나 전쟁의 여파로 러시아산 KA-32 헬기 또한 부품 확보가 어려워 가동률이 급감했다. 경북 산불 당시 29대 중 21대만 출동 가능했으며, 이후 가용 대수는 2023년 29대에서 2025년 8월 기준 17대로 줄어든 것으로 나타났다.





서 의원은 "러시아산에 이어 미국산 주력 헬기까지 부품난을 겪는 것은 심각한 문제다"며 "정비 주기 이전에 필수 부품을 선제적으로 확보하고, 신규 헬기 운용·안전성 점검 체계를 강화해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

