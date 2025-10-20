대한항공, 'ADEX 2025'서 무인기 3종 최초 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한항공이 20일 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025에서 ▲저피탐 무인편대기(LOWUS) 시제기 ▲중형 타격 무인기 시제기 ▲소형 협동 무인기(KUS-FX) 목업(mock-up·실제 크기 모형) 등 무인기 3종을 최초 공개했다.

대한항공

AD

저피탐 무인편대기는 유인 전투기와 무인기 다수가 편대를 이루는 형태로 운용된다. 미래 전력으로 각광받는 유무인 복합 체계의 핵심 기체로 미국을 비롯한 주요 방산 강국이 개발 경쟁을 벌이고 있다. 대한항공은 시제기 제작을 마치고 시험 비행을 앞둔 단계다.

국방과학연구소와 공동 개발하는 타격 무인기도 시제기를 공개했다. 앞서 개발을 마치고 양산 중인 소형 타격 무인기에 이어 이번에는 중형 타격 무인기를 선보인 것이다. 대한항공은 내년까지 중형 타격 무인기 연구개발을 마무리하고 후속 체계개발 사업을 준비할 계획이다. 또한 위험 지역에 가장 먼저 투입돼 주요 임무를 수행하는 소형 협동 무인기 목업이 이번 ADEX 2025에서 공개했다.





AD

대한항공 관계자는 "대한항공은 무인기 분야에서 다양한 플랫폼을 갖춘 기업이자 무인기 시대를 이끄는 방산 기업으로 자리매김하고 있다"며 "국산 기술로 만든 무인기들이 세계 무대에서 경쟁하는 모습을 지켜봐달라"라고 말했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>