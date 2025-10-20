구윤철·배경훈, AI 대전환 협력 강조…부총리 간 첫 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 국정운영을 위한 부총리 간 협조 및 협업방안을 논의하는 간담회에서 모두발언을 하고 있다. (사진제공:기획재정부)

이재명 정부의 경제 정책과 과학기술 정책을 총괄하는 양대 부총리가 처음으로 만나 인공지능(AI)과 혁신경제 대응을 위한 정책 협력 방안을 논의했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 20일 오전 정부서울청사에서 간담회를 열었다. 이번 양대 부총리 간담회는 과학기술정보통신부가 부총리 부처로 승격된 이후 처음 열렸다.

구 부총리는 회의에서 "경제·산업과 과학기술 사이에는 밀접한 연관성이 있다"며 "이번 정부 경제성장전략의 핵심 의제인 AI가 경제·산업 분야에 미치는 영향이 막대함을 고려할 때 경제정책방향의 큰 틀에서 종합적 접근, 범정부 대응 강화가 필요하다"고 말했다.

배 부총리는 "AI 등 첨단과학기술을 통해 경제사회를 혁신하고 새로운 성장동력을 확보하고자 하는 새 정부의 국정 방향을 실행하기 위해서는 두 부총리 기관의 긴밀한 협업과 역량결집이 무엇보다 중요하다"며 "안전한 AI·디지털 실현 등 산적해 있는 현안에 한 팀으로 속도감 있게 대응하자"고 했다.





구 부총리와 배 부총리는 간담회를 마치며 앞으로 부총리 간 적극적 소통·협력으로 AI 대전환·초 혁신경제로의 이행 등 정책 시너지 효과를 높이고 우리나라 잠재성장률 회복을 뒷받침하자고 밝혔다.





