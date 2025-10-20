"프린스그룹만의 문제 아닌 진실의 순간…결단력 있는 대응 필요" 캄보디아 언론 사설

캄보디아 프놈펜에 프린스그룹 본사 건물에 위치한 프린스은행. 연합뉴스

캄보디아가 인신매매와 감금 등 범죄 혐의로 국제사회의 제재 대상에 오르면서 현지 언론이 캄보디아의 국제적 신인도 하락을 우려하며 정부의 결단력 있는 대응을 촉구했다.

캄보디아 현지 언론인 캄보디아니스(cambodianess)는 19일(현지시간) '프린스 그룹 사건: 진실의 순간?'이라는 제목의 사설에서 이같이 주장했다. 매체는 사설에서 "사업가 천즈가 이끄는 프린스그룹(Prince Group)이 이제 '초국가적 범죄조직(transnational criminal organization)' 으로 규정되면서, 캄보디아는 불명예스러운 이유로 전 세계의 주목을 받고 있다"고 지적했다. 이어 "미국과 영국이 내린 제재는 단순히 한 민간 대기업만을 겨냥한 것이 아니"라면서 "이번 사태는 동남아시아의 새로운 금융범죄·사이버범죄 중심지로 인식되는 캄보디아 전체의 신뢰도에 직격탄을 날렸다"고 말했다.

20일 오전 충남 홍성 대전지법 홍성지원에서 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 마친 일부 캄보디아 송환 피의자들이 법정을 나와 타고 왔던 버스에 올라타고 있다. 연합뉴스

매체는 이어 "이 사건은 이미 전 세계 주요 언론에서 다루어지고 있으며, 이제 캄보디아의 이름은 '온라인 사기 조직에 맞선 역사적인 국제 공조 작전의 중심' 으로 등장하고 있다"면서 "정부는 '증거를 수반한 공식적인 요청이 있을 경우 협력하겠다'고 밝히고 있지만, 이러한 신중한 표현은 변화를 향한 의지보다는 방어적 태도에 가깝다는 인상을 준다"고 평가했다. 그러면서 "그 결과, 투자자들이 보다 안전하다고 여겨지는 다른 국가로 자본을 옮기는 '도미노 효과' 역시 배제할 수 없다"면서 "결단력 있는 대응이 없을 경우, 캄보디아 전체의 국가 이미지가 점차 훼손될 위험이 있다. 세계의 시선 속에서 캄보디아는 다시금 '합법 경제와 초국가적 범죄의 경계가 희미한 회색지대 국가'로 비춰지고 있다"고 강조했다.





매체는 "이번 스캔들은 단지 천즈 개인의 문제를 넘어선다"면서 "이는 근본적으로 '캄보디아의 발전 모델' 자체에 대한 질문을 던진다. 즉, 의심스러운 자금 출처를 암묵적으로 용인하는 태도 위에 지속 가능한 경제가 과연 세워질 수 있는가 하는 문제"라고 했다. 매체는 사설을 맺으며 "이러한 관행과 결별하고자 한다면, 이번 사태를 '진실의 순간(moment of truth)', 즉 변화의 기회로 삼아야 한다"면서 "그렇지 않다면, 캄보디아는 국제사회 일부의 신뢰를 장기적으로 상실하는 대가를 치르게 될 것"이라고 했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

