춘천시, 동남권 복합복지센터 행안부 투자심사 통과

총사업비 387억 규모…행안부 투자심사 조건부 승인

노인복지·평생학습·돌봄 통합 복합공간 2029년 개관 목표

사업 추진 탄력…동남권 복지 인프라 확충 기대

강원도 춘천시 동내면 학곡리에 조성하는 동남권 복합복지센터(가칭) 건립사업이 지난 17일 행정안전부 지방재정투자심사를 통과했다.

춘천시청 전경.

시는 지난 7월 총사업비 387억원의 규모로 행정안전부에 지방재정투자심사를 신청한 가운데 이날 조건부 승인 통보를 받았다. 지방재정투자심사는 지방재정법에 따라 신규 지방투자사업에 대해 사업의 필요성과 사업계획의 타당성을 심사하는 제도다.

이 사업은 동내면 학곡리에 노인복지관·평생학습센터·스마트도서관·북카페·다함께돌봄센터 등을 한데 모은 복합복지센터다. 부지면적 9,893㎡, 연면적 4,000㎡로 총사업비는 387억원이다. 동내면·신동면·동산면등 동남권 주민들의 문화·복지 환경을 크게 개선할 예정이다.

행정안전부 투자심사 승인으로 건립 계획도 순항하고 있다.

앞서 이 사업은 행정안전부 특수상황지역개발 신규사업에 선정돼 국비 100억원을 확보했다. 시는 이번 제345회 춘천시의회 정례회에서 공유재산관리계획안이 통과되는 대로 오는 12월 예산편성 절차를 거쳐 내년부터 공공건축 건립기획용역·사전검토·설계 등을 받고 오는 2027년 착공해 2029년 개관을 목표로 추진한다.





시 관계자는 "이번 투자심사 통과로 센터 건립을 차질 없이 추진할 수 있는 발판이 마련됐다"며 "동남권 지역 주민의 복지·문화 인프라 염원을 담은 동남권 복합복지센터 건립에 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

