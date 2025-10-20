일동바이오사이언스, 日 '건강식품원료박람회' 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프로바이오틱스 원료·ODM·CDMO 역량 부각

일동제약그룹의 건강기능식품 사업 전문 회사인 일동바이오사이언스가 일본 건강 식품 원료 박람회 'Hi(Health ingredients) 재팬 2025'에 참가해 자사의 기능성 소재를 알리고 사업 기회를 모색했다고 20일 밝혔다.

일동제약그룹의 건강기능식품 사업 전문 회사인 일동바이오사이언스가 이달 15일부터 17일까지 열린 일본 건강 식품 원료 박람회 'Hi(Health ingredients) 재팬 2025'에서 부스를 차리고 사업 역량을 소개하고 있다. 일동제약

'Hi 재팬'은 건강 식품, 기능성 제품과 같은 헬스 케어 분야의 원료 및 소재 등을 망라하는 일본 최대 규모의 전시회다. 올해 행사는 해외 각국의 650여 업체가 참가한 가운데 15일부터 17일까지 도쿄 빅사이트 전시 센터에서 개최됐다.

이번 행사에서 일동바이오사이언스는 독자 개발한 다양한 프로바이오틱스(probiotics) 균주를 활용한 기능성 원료 및 소재 외에 4중 코팅 가공법을 비롯한 원천 기술, 위탁개발생산(CDMO) 및 제조업자개발생산(ODM) 사업 역량 등을 함께 부각했다.

회사 측은 특히, 건강에 좋은 효과를 주는 살아있는 균인 프로바이오틱스뿐 아니라, 프로바이오틱스와 상호 관계에 있는 프리바이오틱스(prebiotics) 및 포스트바이오틱스(postbiotics)를 모두 함유한 'PPP 유산균'을 선보여 주목을 끌었다고 설명했다.

프리바이오틱스란 장 내 유익한 미생물의 증식과 활성화를 돕는 물질이며, 포스트바이오틱스는 유산균 등 프로바이오틱스가 생성해내는 이로운 대사 산물을 일컫는다.

'PPP 유산균' 외에도, 낙산균 시장이 활성화되어 있는 일본 현지 특성을 겨냥하여 일동제약그룹의 '비오비타 균주' 중 하나인 낙산균 원료 '클로스트리디움 부티리쿰(Clostridium butyricum) IDCC 1301'을 소개해 좋은 반응을 얻었다.

'클로스트리디움 부티리쿰 IDCC 1301'은 염증성 장 질환과 관련한 다수의 연구 데이터와 특허를 보유하고 있으며, 자체적으로 형성하는 보호막이 있어 장까지 안전하게 도달하고 섭씨 90도의 열에도 생존율이 우수해 사업상의 경쟁력이 높다고 회사 측은 강조했다.





일동바이오사이언스 관계자는 "▲과민성 장 증후군 ▲혈중 콜레스테롤 감소 ▲체지방 감소 ▲피부 면역 등과 관련한 기능성 소재를 앞세워 글로벌 시장 공략에 속도를 내는 한편, 프로바이오틱스 및 포스트바이오틱스 분야의 기술력을 활용해 차별화된 원료와 제품을 지속적으로 개발할 계획"이라고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

