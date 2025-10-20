광주 광산구, 국가유산 한마당…‘마한에서 대한으로’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 광산구가 오는 25일 신창동 마한유적체험관 일원에서 '제3회 광산구 국가유산 한마당-마한에서 대한으로'를 연다. 삼한의 뿌리에서 대한의 정신으로 이어지는 광산 역사의 서사를 담아낸 이번 행사는 전국 지자체 최초의 통합형 국가유산 축제로 마련됐다.

'제3회 광산구 국가유산 한마당마한에서 대한으로' 행사 웹자보. 광산구 제공

20일 광산구에 따르면 이번 행사는 참여형 공연으로 시작한다. 신창동 촌장, 학자 고봉 기대승, 표해록 저자 최부, 시인 용아 박용철 등 역사 속 인물들이 등장해 광산의 국가유산을 서사극으로 엮는다. 이어 마한시대, 고려·조선시대, 근대·현대시대, 신창동 이야기 등 4개 부문으로 나눠 향교·서원 활용 사업, 국가유산 교육 활성화 사업 등을 전시와 체험으로 소개한다.

마한 가야금 연주, 사냥과 의복 체험, 솟대·토기 만들기, 고려시대 어의 체험, 선비 복식 착용, 인장 만들기, 시 쓰기와 농가 음식 체험, 떡메치기와 떡 나눔 등 다양한 프로그램이 운영된다. 옻칠·나전칠기 특별체험관, 전통놀이마당, '다시茶時(다시)카페' 등 가족 단위 방문객을 위한 32개 체험 콘텐츠도 마련됐다.





구는 이번 행사에서 '광산 K-국가유산 시대' 개막을 선포한다. 국가유산의 현대적 가치와 지역성을 결합해 지속가능한 문화도시로 나아가겠다는 의지를 시민과 함께 천명할 계획이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

