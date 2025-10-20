주광덕 시장 "아동이 안전하게 통학할 수 있는 환경 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, '민·관·경·학' 합동

등하굣길 아동안전 캠페인 실시

아동 안전 확보 위한 현장점검

경기 남양주시(시장 주광덕)는 20일 오전 다산1동 다산가람초등학교에서 아동 대상 범죄 예방과 안전한 통학환경 조성을 위한 '등하굣길 아동안전 캠페인'을 실시했다.

주광덕 남양주시장이 20일 오전 다산1동 다산가람초등학교에서 아동 대상 범죄 예방과 안전한 통학환경 조성을 위한 '등하굣길 아동안전 캠페인'을 실시하고 있다. 남양주시 제공

이번 캠페인은 최근 아동 대상 범죄가 증가함에 따른 지역사회 불안감을 해소하고, 시민이 체감할 수 있는 실질적인 아동 안전망 구축과 등하굣길 아동 안전을 강화해 '아이 키우기 좋은 남양주' 실현에 한 걸음 다가선다는 방침이다.

이날 캠페인에는 주광덕 시장을 비롯한 시 관계자와 다산1동 사회단체, 새마을교통봉사대, 남양주남부경찰서와 다산1지구대, 다산가람초등학교 관계자 등 민·관·경·학이 모두 함께 참여해 학생들을 대상으로 '등하굣길 안전 수칙'을 안내하는 캠페인을 진행했다.

특히, 등교 시간 이후에는 함께한 시민들과 통학로 내 방범 CCTV 등 안전 시설물 현황과 학교 주변의 위험 요소를 점검하고, 미비한 부분은 순차적으로 보완해 나갈 계획이다.

주광덕 시장은 "최근 아동을 대상으로 한 범죄가 늘어나 시민 불안이 커지고 있는 만큼, 시는 통학로 안전 확보에 최선을 다하고 있다"며 "앞으로도 경찰, 학교, 지역사회가 함께 협력해 아동이 안전하게 통학할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

이어 "아동 안전은 남양주시의 미래를 지키는 일"이라며 "시민 모두가 안심할 수 있는 생활 안전도시 조성을 위해 시정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





주광덕 남양주시장 등 참석자들이 20일 오전 다산1동 다산가람초등학교에서 아동 대상 범죄 예방과 안전한 통학환경 조성을 위한 '등하굣길 아동안전 캠페인'을 실시한 후 기념촬영일 하고 있다. 남양주시 제공

시는 지난 10일 등하굣길 아동 안전 확보를 위한 특별대책을 수립했으며, 10월 31일까지를 특별 계도기간으로 정하고 민·관 합동 캠페인을 집중 전개해 아동 안전 사각지대를 지속 점검할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

