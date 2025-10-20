양산시립박물관, 3D로 만나는 가을 대모험!

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가족 단위 필수 코스… 3D로 즐기는 가을 양산 여행

경남 양산시립박물관(관장 신용철)이 가을을 맞아 내달 1일부터 박물관을 찾는 관람객들에게 새로운 볼거리를 제공하고자 3D 영상물을 새롭게 단장한다.

이번 영상물 개편에 새롭게 선보이는 3D애니메이션은 2편(리틀 드래곤 코코넛, 별이 된 공룡)이다.

리틀드래곤 코코넛.

'리틀 드래곤 코코넛'은 불꽃 공룡 '코코넛'이 신비의 불꽃풀을 찾기 위해 험난한 여행을 떠난다는 내용이며, '별이 된 공룡'은 공룡 가족들의 서로 간 오해를 이해로 풀어나가는 주인공 '조'의 친구들과 공룡들의 따뜻한 사랑과 우정 이야기를 담고 있다.

별이 된 공룡 포스터.

영상물 관람은 전 연령층을 대상으로 휴관일(월요일)을 제외하고 평일 7회(오전 3회, 오후 4회), 주말 5회(오전 3회, 오후 2회)에 걸쳐 무료로 상영된다.





박물관 관계자는 "어린이들에게 꿈과 희망을 줄 수 있는 새롭고 흥미로운 작품을 준비했다"며 "주말과 공휴일에는 오후 1시 30분부터 선착순 무료로 영화를 관람할 수 있으니 박물관에서 가족들과 즐거운 추억 만들기를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

