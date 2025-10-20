강원도교육청-호주 퀸즈랜드주, 국제교육협력 실무협의회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온라인 국제공동수업·교사연수·학생교류 등 실질 협력 과제 논의

2026년 전반기 교육 협력 의향서 체결 예정

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 20일 본청 정책협의실에서 호주 퀸즐랜드주 교육부와 국제교육협력 강화를 위한 실무협의회를 개최하고, 양 기관 간 교육 협력 의향서(Statement of Intent) 체결 추진 등 향후 협력 방향을 논의했다고 밝혔다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

AD

이번 협의회는 지난 6월 25일 강원특별자치도교육청의 퀸즐랜드주 교육부 방문 당시 합의된 국제교육협력 추진 사항의 후속 조치로 마련되었으며, 지속 가능한 국제교육 협력 기반 구축과 학생·교원의 글로벌 역량 강화를 위한 실질적인 논의가 이루어졌다.

이날 협의를 위해 잭 렁(Jack Leung) 퀸즐랜드주 교육부 국제협력담당 매니저가 방한했으며, 도교육청에서는 정책기획과와 미래교육과 장학사 각 1명, 국제교육원 연구사 1명이 참석했다.

실무협의에서는 교육 협력 의향서(Statement of Intent, SOI) 세부 내용을 점검하고, 2026년 상반기 중 온라인 방식으로 체결하기로 합의하였다.

주요 내용은 △단기 직무연수 및 학교 현장실습 △문화·교육 교류 프로그램 운영 △지속적 소통 체계 구축 △상호 관심 분야 협력 모델 개발 등 양 기관의 중장기 협력 방향을 담고 있다.

또한 의향서에 따른 세부 사업 추진 방안으로 △온라인 국제공동수업 △학생 교육 교류 △교사 현지 연수 △원어민 교사 모집 협조 등 4대 핵심 협력 과제를 중심으로 심도 있는 의견을 교환했으며, 특히 온라인 국제공동수업 추진과 교원 장기심화연수 프로그램 내 현지학교 실습 과정을 우선적으로 추진하기로 했다.

양 기관은 이번 협의를 계기로 교육협력에 필요한 행·재정적 지원을 공동으로 책임지고, 참여 기관 및 학생·교원의 모집과 프로그램 운영 전반에 걸쳐 긴밀히 협력하기로 합의하였다.





AD

신경호 교육감은 "이번 협의회는 양 지역 간 교육 협력의 새로운 출발점이자, 강원 맞춤형 글로벌 교육정책을 위한 중요한 전환점이 될 것"이라며 "지속 가능한 국제 교류 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>