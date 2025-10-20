[2025국감] 김동연 "25일 버스요금 인상되면 경영에 숨통트일 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사는 도내 버스 수익금 공동관리형 준공영제 전환 후 시군 부담 증가에 대해 추가로 지원할 수 있는 상황은 아니라며 다만 이달 중 버스요금 인상으로 버스회사 경영에 도움이 될 것이라고 말했다.

김동연 지사는 20일 국회 국토교통위원회의 경기도에 대한 국정감사에 출석해 더불어민주당 문진석 의원으로부터 질의를 받고 "버스 운송체계가 수익금 공동관리형 준공영제로 전환된 뒤 여러 시군서 부담금 조정을 요구하고 있다"며 "시군 재정 여건을 고려할 때 충분히 분담료 조정 요구는 이해된다"고 답했다.

김동연 경기도지사가 20일 경기도에서 열린 국회의 경기도에 대한 국정감사에 앞서 선서하고 있다. 경기도 제공

이어 "경기도는 도내 31개 시군을 관여하다 보니 (경기도가 지원하는) 분담료를 한꺼번에 올리는 것은 여의찮은 상황"이라며 "경기도 역시 재정 상황 등 사정이 있다"고 덧붙였다.





그러면서 "버스 운임을 억제해오다, 10월25일 요금 인상을 하게 된다"며 "이번 인상이 (버스 회사) 경영에 도움이 될 것으로 본다"고 전했다.





