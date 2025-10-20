유한양행, 펜 타입 탈모치료제 '유한미녹펜겔' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원하는 곳에 정밀하게 바르는 겔 타입 외용제

유한양행이 미녹시딜 5%를 함유한 펜 타입의 탈모 치료용 일반의약품 '유한미녹펜겔'을 출시했다고 20일 밝혔다.

국내 탈모 인구는 약 1000만명으로 추정되며, 스트레스와 환경오염, 식습관 변화 등으로 인해 탈모 환자 수는 매년 꾸준히 증가하고 있다. 최근에는 탈모가 중장년층 남성뿐 아니라 젊은 세대로까지 확산하면서 탈모 치료제에 대한 수요가 높아지고 있다.

유한미녹펜겔은 소비자가 약물을 손에 묻히지 않고 원하는 부위에 정밀하게 도포할 수 있는 롤온 펜 타입 구조로 만들어졌다. 펌핑해서 나온 겔 타입의 약액을 탈모 부위에 가볍게 롤링해 사용하면 된다. 겔 제형으로 흘러내림이나 번짐 없이 정수리, M자, 헤어라인 등 국소 부위에 집중 도포가 가능하다.





이 제품은 또 휴대와 사용이 편리한 슬림형 펜 타입 용기를 적용, 장기간 여행이나 출장, 외출 시에도 간편하고 지속적으로 사용할 수 있도록 했다. 미녹시딜 제제는 일반적으로 4개월 이상 꾸준히 사용해야 효과가 나타나는 것으로 알려져 있다. 일반의약품으로 약국에서 구입이 가능하다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

