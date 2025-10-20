의정부시, KB손해보험 스타즈 배구단 우승 목표로 힘찬 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동근 의정부시장, KB 배구단 출정식 참석 "시민과 함께 우승 응원"

경기 의정부시(시장 김동근)에 연고를 둔 KB손해보험 스타즈 배구단(이하 KB 배구단)은 지난 18일 출정식을 열고 팬들과 함께 2025-26 V리그 우승에 대한 결의를 다졌다.

김동근 시장이 지난 18일 KB손해보험 스타즈 배구단의 2025-26 V리그 출정식에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

의정부예술의전당에서 개최된 이번 출정식은 1부 토크 콘서트, 2부 공식 출정식으로 진행됐다. KB 배구단은 팬들과 토크 콘서트를 통해 직접 소통하는 뜻깊은 시간을 보냈다.

출정식에 참석한 김동근 시장은 "의정부체육관 공사 지연으로 대체 홈 경기장인 경민대학교 체육관에서 시즌을 치러야 하는 상황 속에서도, KB 배구단을 사랑해 주시는 팬 여러분들이 있어 선수단이 힘을 낼 수 있다"며 "KB 배구단의 V리그 우승을 위해 시민들과 함께 응원하겠다"고 말했다.





김동근 시장이 지난 18일 KB손해보험 스타즈 배구단의 2025-26 V리그 출정식에서 선수들을 격려하고 있다. 의정부시 제공

KB배구단은 오는 22일 오후 7시 천안유관순체육관에서 현대캐피탈과 시즌 첫 경기를 치르고, 26일 오후 2시 경민대학교 체육관에서 대한항공을 상대로 홈 개막전을 펼칠 예정이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

