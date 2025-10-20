[2025국감]이창용 "부동산 시장 과열, 종합 정책으로 막아야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"한은, 부동산 시장에 불 지피는 역할 하지는 않을 것"

지역간 교육 격차 등 서울 유입 줄일 정책 필요

이창용 한국은행 총재가 부동산 시장 과열은 종합 정책으로 막아야 한다고 강조했다.

이창용 한국은행 총재가 20일 서울 중구 한은에서 열린 국회 기획재정위원회의 한은에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

이 총재는 20일 국회 기획재정위원회의 한은 국정감사에서 부동산 시장 관련 박대출 국민의힘 의원 등의 질의에 이같이 답변했다. 이 총재는 "부동산 문제는 어느 한 정책으로 해결하기에는 너무 복잡한 문제가 됐다"며 "이번 (10·15) 대책은 시간이 좀 지나서 효과를 봐야 하겠으나, 큰 틀에서는 지금 방향에서 뭔가 변화가 없으면 우리나라에서 부동산 가격이 차지하는 소득 대비 비율, 수도권 집중, 가계부채 등 사회에 미치는 영향이 클 것"이라고 말했다.

한은 입장에서는 유동성을 더 늘림으로써 부동산 시장에 불을 지피는 역할을 하지는 않을 것이라고 말했다. 이 총재는 "정책 변화가 있을 때 피해 보는 사람에 대한 보완 정책이 필요하다"고 덧붙였다.





이 총재는 집값에 영향을 미치는 지역 간 교육 격차 문제에 대한 박홍근 더불어민주당 의원의 지적에 대해서도 동의하면서 "서울에 아무리 집을 많이 짓더라도 서울로 유입하는 인구가 계속돼서는 공급 따라갈 수 없다"며 "공급을 늘려야 하지만, 정책적으로 서울 유입 인구를 줄여 줄 수 있어야 한다. 그래야 부동산 가격을 잡을 수 있다고 본다"고 말했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

