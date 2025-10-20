의정부시, '기부자 명예의 전당' 제막식 개최…"나눔문화 확산 힘쓸 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동근 시장, 시민의 따뜻한 나눔·의정부의 품격 강조

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 17일 시청 본관 2층에서 '기부자 명예의 전당' 제막식을 열고, 지역 발전과 시민 행복을 위해 나눔을 실천한 기부자들에게 감사의 뜻을 전했다.

김동근 시장이 지난 17일 '기부자 명예의 전당' 제막식에서 참석자들과 제막을 하고 있다. 의정부시 제공

AD

기부자 명예의 전당은 다양한 형태의 기부를 실천한 시민들의 뜻을 기리고, 기부자 예우와 감사 문화 확산을 위한 상징공간으로 조성됐다.

이번 제막식에는 기부자 대표와 시민들을 비롯해 김동근 시장 등 내빈 등이 참석했으며, 기념행사와 헌액 제막 등의 순서로 진행됐다.

시는 참석하지 못한 기부자들에게도 감사의 마음을 전하기 위해 '모바일 감사장'을 발송할 예정이다.





AD

김동근 시장은 "기부자 명예의 전당은 시민의 존경과 감사를 담은 헌정 공간"이라며 "앞으로도 기부자 예우와 다양한 감사 표현을 통해 나눔문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>