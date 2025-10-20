정근식 "기초학력 보장 강화에 힘쓸 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정근식 서울시교육감이 학생들의 맞춤형 성장을 지원하기 위해 '기초학력' 보장을 강화하는 한편 인공지능(AI) 시대 흐름에 맞는 인재 양성 등에 힘쓰겠다고 20일 밝혔다.

정 교육감은 이날 국회 교육위원회에서 열린 국정감사에서 인사말을 통해 "모든 학생이 배움에서 소외되지 않고, 개별 맞춤형 성장을 실현할 수 있도록 기초학력 보장 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

정 교육감은 "사회가 다원화·다문화 사회로 전환됨에 따라 이주배경학생, 특수교육대상학생, 경제취약학생, 학교 밖 청소년 등 교육취약계층에게 우리의 세심한 돌봄이 필요하다"면서 "시교육청은 이들의 학습 결손 및 교육 격차 해소를 위해 포용적인 맞춤형 교육 여건을 조성하고, 실질적인 지원을 강화하고 있다"고 했다.

최근 증가하는 청소년 자살 문제 등에 대해서도 언급했다. 정 교육감은 "갈수록 악화되는 학생 마음건강지표의 심각성을 엄중하게 직시하고 있다"면서 "보편적 예방 교육을 실시하고, 위기 학생을 적극적으로 선별해 지원하며 위기 상황에 대한 긴급대응시스템을 운영하겠다"고 말했다.

새 정부의 국정과제로 제시된 'AI·디지털 시대 미래인재 양성'에 대해서는 'AI교육센터 설립', 학생들의 인문학적 소양 강화 등으로 보조를 맞춰나가겠다고 했다. 정 교육감은 "AI 디지털 미래 시대의 교육에서도 가장 중요한 것은 읽고, 쓰고, 비판적으로 생각하고 소통하는 능력"이라면서 "시교육청은 '독서교육이 곧 미래교육'이라는 신념으로 독서, 토론, 인문학 교육을 한층 더 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

이와 함께 정 교육감은 '교권 문제'에도 적극 대응하고 있다고 피력했다. 그는 "교사의 교육활동은 보호가 아니라 존중의 대상"이라면서 "교사가 존중받고 본연의 교육활동에 전념할 수 있도록 교사의 수업 외 업무 경감, 안전한 학습환경 조성, 심리상담 지원 확대, 법률 자문 체계 강화를 추진하고 있다"고 말했다.





끝으로 "교육 주체로서의 학부모 역량 제고를 위한 맞춤형 상담 및 다양한 교육 프로그램 운영을 강화하겠다"면서 "학부모가 안심할 수 있는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성에 만전을 기하겠다"고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

