동아대 부동산학 박사과정 재학생 45명, 발전기금 1억원 기부

“부동산 명문대학 도약 뜻 모았다”

동아대학교(총장 이해우)는 부동산학 박사과정 재학생 45명이 학교 발전을 위해 1억원의 발전기금을 기부했다고 20일 전했다.

지난 16일 승학캠퍼스 본부회의실에서 열린 발전기금 전달식에는 이해우 총장과 강정규 부동산대학원장, 박현태 대외국제처장, 최종교 ㈜토운 대표이사, 강태수 홍일식품 상무이사, 성석동 수근종합건설 대표이사 등 재학생 17명이 참석했다.

이번 기부는 부동산학 박사과정 재학생들이 동아대가 '고급화·전문화된 부동산 실무교육'의 명문대로 발전하길 바라는 뜻을 모아 추진됐다.

이해우 총장은 "재학생들이 학교 발전을 위해 자발적으로 뜻을 모아준 데 깊이 감사드린다"며 "이들의 소중한 마음이 부동산학 교육의 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

강정규 부동산대학원장은 "박사과정 재학생들이 학교 발전의 주체로 책임감과 열정을 보여준 것에 큰 감동받았다"며 "이들의 헌신이 부동산학 교육과 연구의 수준을 한층 높이는 밑거름이 될 것"이라고 말했다.

동아대는 지난 9월 성인 대상 4년제 학위과정인 '부동산자산경영학과' 입학전형을 높은 경쟁률 속에 마무리했다. 이어 오는 22일부터 2026학년도 부동산대학원 '부동산학 석사과정' 제2기 신입생 50명을 모집할 예정이다.

'고급화·전문화 부동산 실무교육의 명문대학'을 지향하는 동아대 부동산대학원은 국내 1호 부동산학 박사인 강정규 원장을 비롯해 부동산 각 분야의 실무경험이 풍부한 교수진으로 구성돼 있다. 대학원은 이론과 현장학습을 결합한 실무형 교육으로 최고 수준의 부동산 전문인재를 양성하고 있다.





입학 문의는 동아대 부동산대학원 홈페이지 또는 행정지원실을 통해 가능하다.

동아대 부동산학 박사과정이 발전기금 전달식을 갖고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

