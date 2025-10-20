정읍시, 25~26일 '정읍사 문화제' 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정읍사문화공원 일원

설운도·김다현·송가인·이미주 등 공연

전북 정읍시가 오는 25~26일 정읍사문화공원 일원에서 현존 최고(最古)의 백제가요 '정읍사'를 기리는 제36회 정읍사 문화제 행사를 연다.

정읍시 제공

20일 시에 따르면 이번 행사는 제18회 평생학습축제와 함께 열리며 가족 단위 체험 프로그램이 대폭 강화돼 시민과 관광객 모두를 위한 축제가 될 전망이다.

정읍시와 정읍사문화제제전위원회가 주최·주관하는 이번 행사는 채수의례와 정읍사 여인 제례, 기념식, 축하공연, 정읍사가요제 등 전통과 현대가 조화를 이루는 프로그램으로 구성됐다. 특히 올해는 시민과 관광객이 직접 참여하고 공감할 수 있도록 체험 프로그램과 가족 단위 즐길 거리를 새롭게 보강했다.

축제 열기를 더할 화려한 공연도 준비됐다. 25일 기념식 축하공연에는 설운도·김다현 등 인기 가수가 출연해 흥겨운 무대를 꾸민다. 26일에는 전국 예선을 통과한 10명의 본선 진출자가 경연을 펼치는 '정읍사가요제'가 열리며, 초청 가수 송가인·이미주가 수준 높은 공연으로 축제의 대미를 장식할 예정이다.

행사 기간 동안 정읍사를 주제로 한 다양한 체험 부스와 먹거리 장터가 상시 운영돼 방문객들의 오감을 만족시킬 계획이다. 또 무대별로 다채로운 공연이 시간대별로 진행돼 언제 찾아도 축제를 즐길 수 있다. 시는 축제장 전역에 안전요원을 배치하고 교통 대책을 강화하는 등 안전하고 쾌적한 축제 환경 조성을 위해 만전을 기하고 있다.





이학수 시장은 "정읍사의 역사적 가치와 전통을 계승·발전시키기 위해 이번 문화제를 마련했다"며 "다채로운 프로그램을 통해 시민과 관광객이 풍성한 문화 향유의 기회를 누리고, 정읍의 위상과 매력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

