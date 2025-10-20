울주군, ‘대운산 하늘숲 야영장’ 임시 개장…연말까지 무료 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국비 10억 포함 총 25억 투입…내년부터 유료 전환 예정

울산 울주군이 20일부터 대운산 하늘숲 야영장을 임시 개장하고 올해 말까지 무료 운영에 들어갔다.

대운산 하늘숲 야영장은 개발제한구역 주민지원사업의 하나로 지역 주민의 여가와 휴식 공간 확충을 위해 조성됐다.

지난해 9월 국토교통부 국비 공모사업에 선정돼 국비 10억원을 포함한 총 25억원이 투입돼, 총면적 6135㎡ 규모의 오토캠핑장으로 완공됐다. 주요 시설은 ▲캠핑사이트 20면(데크 10면, 쇄석 10면) ▲화장실 및 샤워실 등 부대시설로 구성됐다.

울주군은 시범운영을 위해 관계부서 협의를 거쳐 행정절차를 신속히 마무리하고, 울주군시설관리공단과 협력해 온라인 예약시스템도 구축했다. 군은 올해 말까지 무료로 운영한 뒤, 내년 1월부터는 정상 운영과 함께 유료 전환할 계획이다.

울주군 관계자는 "대운산 하늘숲 야영장이 울주군의 새로운 힐링 명소로 자리 잡을 수 있도록 이용객 편의 향상과 안정적 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

울주군은 지난달 국토교통부 개발제한구역 주민지원사업 공모에 선정된 '대운산 힐링 여가녹지 조성사업'과 '대운산 경관광장 조성사업'도 추진 중이다.





군은 향후 울산수목원과 치유의 숲 등과 연계해 대운산 일대를 남부권 대표 휴식단지로 발전시킨다는 계획이다.

대운산 하늘숲 야영장.

