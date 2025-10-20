동해시, 지역 농업 혁신의 거점 '과학영농종합단지' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 동해시(시장 심규언)는 오는 21일 초구동 110번지 일원에서 '동해시 과학영농종합단지' 개소행사를 개최한다고 20일 밝혔다.

동해시청 전경.

AD

과학영농단지는 과학영농에 대한 수요를 지역 내에서 해결하여 농업인의 불편을 해소함은 물론 친환경적 농축산물 생산 기반을 강화하기 위해 조성됐다.

과학영농종합단지는 지상 2층 497m² 규모의 과학영농시설과 지상 1층 318m² 규모의 유용미생물 배양시설을 2022년부터 2025년까지 총사업비 55억원을 투입해 조성하였다. 앞으로 토양 및 가축분뇨 검사 서비스, 농업용 미생물 생산·공급 등 첨단 영농기술 지원의 중심 역할을 수행하게 된다.

과학영농시설에서는 토양 내 영양분 함량을 진단하여 부족한 성분을 보충할 수 있도록 적정 비료 사용량을 안내하는 토양분석 서비스를 제공한다. 또한, 오는 11월부터는 축산농가를 대상으로 가축분 퇴비를 농경지에 살포하기 전 반드시 받아야 하는 가축분뇨 부숙도 검사 서비스도 실시할 예정이다.

유용미생물 배양시설에서는 4종(고초균, 효모균, 유산균, 광합성균)의 미생물을 농업인에게 무상 공급하여 토양 비옥화, 병해충 방제, 축산 악취 저감 등 다양한 친환경 효과를 기대할 수 있다. 향후 일반시민에게 공급을 확대할 계획이다.

이와 함께 시는 단지 내에 스마트농업 테스트베드(스마트온실)를 2026년까지 320㎡ 규모로 추가 조성하여 농업인 체험과 교육장으로 활용할 예정이다. 스마트농업 기반을 확충함으로써 변화하는 미래 농업 환경에 대응하고, 지역 여건에 맞는 소득작목 발굴과 기술 보급에도 기여할 전망이다.





AD

박현주 농업기술센터소장은 "과학영농종합단지의 개소행사를 시작으로 원활히 시설을 운영하여 지역 농업인들의 영농에 대한 부담을 경감시키고, 지역농업을 더욱 발전시키는 데 기여하도록 최선을 다하겠다고" 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>