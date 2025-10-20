한국해양과학기술원, '독도 연구 20주년 기념 특별전시' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독도 20년 연구의 비밀, 부산서 한눈에



한국해양과학기술원(원장 이희승, KIOST)은 오는 21일부터 11월 9일까지 부산시 영도구 소재 국립해양박물관 로비 전시공간에서 '독도 연구 20주년 기념 특별전시 '독도 파노라마'를 개최한다.

'독도 연구 20주년 기념 특별전시' 포스터.

AD

이번 전시는 "살아있는 독도, 해양과학으로 펼치는 20년의 기록"을 주제로, 지난 20년간 KIOST가 수행해 온 독도 연구 성과를 한자리에 모아 소개한다. 독도의 과학적·생태적 가치와 중요성을 국민들과 함께 되새기고자 마련됐다.

전시는 '미지의 바다를 열다', '과학으로 지키는 우리 바다', '지구환경을 읽는 창', '미래를 여는 가능성의 바다, 독도' 등 4개의 세부 주제로 구성되며, 주제별로 ▲독도 탄생·해저지형, ▲위성과 해양관측을 이용한 독도 연구 ▲독도 서식 생물 ▲첨단기술과 독도가 여는 미래 연구 등 풍부한 영상과 사진 자료가 전시된다.

특히, 관람객들이 직접 참여하고 체험할 수 있는 다양한 콘텐츠를 통해 독도의 생생한 자연과 생태를 만나볼 수 있다. 해양생물의 현미경 사진 관찰, 독도 바닷소리를 듣는 청각 체험, 그리고 독도 수중 생태계를 체험할 수 있는 가상현실(VR) 영상 체험 등을 통해 바다 위, 바닷속 독도를 입체적으로 경험할 수 있다.

정부는 지난 2005년 독도의 잠재 가치를 발굴하고 체계적으로 이용·관리하기 위해 '독도의 지속가능한 이용에 관한 법률'을 제정했다.

아울러 KIOST는 2006년부터 독도전문연구기관으로 지정돼 '독도의 지속가능한 이용 연구'를 수행해 왔으며, 온누리호, 이어도호 등 연구선을 이용해 독도 주변 해역의 해양환경과 생태계에 대한 변화를 지속적으로 모니터링하는 한편, 해양생물 분포·해양환경 변화를 관찰하는 연구도 수행 중이다.





AD

이희승 KIOST 원장은 "독도는 다양한 해양생물의 서식처로서 해양 생태학적 가치뿐만 아니라 해양 영토로서 큰 의미를 지닌다"며 "이번 전시회를 통해 국민들이 과학의 눈으로 바라본 독도의 아름다움과 중요성을 느끼고 독도와 더욱 가까워지는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>