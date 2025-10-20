CJ온스타일, 동반위와 800억 상생 프로그램 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모바일 라이브 커머스 중심 파트너십 확대

CJ온스타일이 동반성장위원회(동반위)와 중소기업 경쟁력 강화를 위한 '협력기업 생태계 강화 협약'을 체결하고 향후 3년간 총 800억원 규모의 상생 프로그램을 추진한다고 20일 밝혔다.

이는 2019년, 2022년에 이어 세 번째 협약이다.

CJ온스타일은 올해 모바일 라이브 커머스 중심의 파트너십을 확대해 협력사의 브랜드 인지도와 매출 성장을 강화한다는 방침이다.

먼저 우수 협력사 20곳에 인센티브를 지급하고 상위 협력사에는 '모바일 라이브 커머스 성장 패키지'를 제공한다.

복리후생 제도도 새롭게 도입했다. 총 1억원 규모의 '동행 장학금'을 조성해 협력사 임직원 자녀의 학비를 지원하고 심리상담 앱 이용권과 지식 콘텐츠 구독권을 제공한다.

이외에도 금융권과 공동으로 저리 대출 펀드를 조성해 협력사의 경영 안정성을 강화한다.

협력사의 글로벌 진출 지원에도 나설 예정이다. 아마존과 틱톡 공식 파트너사인 펄스애드, 올세일코퍼레이션과 협력해 해외 진출 실무 세미나를 개최하고 수출 필수 요건인 ESG 경영 체계 구축 지원을 병행한다.





CJ온스타일 관계자는 "이번 협약은 협력사의 콘텐츠 경쟁력과 글로벌 역량을 동시에 강화하기 위한 실행 중심 상생 프로그램으로 설계됐다"며 "앞으로도 파트너와 함께 성장하는 상생 생태계 확장에 앞장설 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

