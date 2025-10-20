부산시교육청, ‘제2외국어 멘토링 프로그램’ 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생 70명 참여… 내년엔 아랍어·베트남어로 확대

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 18일 시교육청 별관 회의실에서 초·중·고 학생 61명과 지원단 교사 9명 등 총 70명이 참석한 가운데 '제2외국어 멘토링 프로그램' 마지막 멘토링 데이를 운영했다.

부산교육청이 제2외국어 멘토링으로 글로벌 인재 육성 프로그램을 운영하고 있다. 부산교육청 제공

이 프로그램은 지난 5월 시작해 10회차를 끝으로 마무리됐다. 독일어, 프랑스어, 스페인어, 일본어, 중국어 등 다양한 언어와 문화를 배우며, 진로 멘토링을 병행한 것이 특징이다.

멘토링은 초·중학생은 부산국제고·부산외고 학생, 고등학생은 부산대·부산외대 대학생과 연결해 대면·화상 방식으로 진행됐다. 이를 통해 학생들은 학교 교육과정에서 접하기 어려운 제2외국어 학습 기회를 얻었으며, 세계 문화 이해와 국제적 소통 역량을 높였다.

부산시교육청은 올해 제정된 '부산시교육청 특수외국어 교육 진흥 조례'에 따라 내년부터 아랍어·베트남어 등 특수외국어를 포함해 프로그램을 단계적으로 확대할 계획이다. 이를 위해 지난 8월 14일 부산외국어대학교와 '국제교육 진흥을 위한 업무협약'을 체결하며 협력 기반을 구축했다.





김석준 교육감은 "제2외국어 멘토링은 학생들이 다양한 언어와 문화를 이해하고 국제적 감각을 키울 수 있는 의미 있는 경험"이라며 "글로벌 인재 양성을 위한 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

